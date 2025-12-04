La llegada de extranjeros le quita años a Asturias ¿Cuál es el efecto de la atracción de inmigrantes en la estructura económica?

La población inmigrante, ya sea nacionalizada española o conservando su nacionalidad de origen, rejuvenece a Asturias, pero de manera desigual. El fenómeno que desde el año 2022 ha permitido al Principado revertir su tendencia demográfica descendente no solo altera las cifras de población, sino también la estructura de la pirámide de población. Permite que el Principado rebaje su tasa de dependencia (la suma de menores de 16 años y mayores de 65, respecto a la población en edad de trabajar) y en algunos municipios supone un importante cambio estructural.

El envejecimiento de la población se ha consolidado en las últimas décadas como uno de los desafíos socioeconómicos más importantes para el Principado de Asturias. La combinación de una baja tasa de natalidad y una elevada esperanza de vida ha derivado en una pirámide demográfica invertida, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del sistema de bienestar y el dinamismo económico a largo plazo. En este contexto, la llegada de población de origen extranjero emerge como un factor demográfico de gran relevancia.

La edad media de una población es un indicador estratégico fundamental para medir la vitalidad demográfica de un territorio. Una edad media más baja se asocia directamente con una mayor proporción de población en edad productiva y, por consiguiente, con un mayor potencial de crecimiento económico y de sostenimiento de los servicios públicos. El análisis de este indicador en Asturias revela una brecha estructural profunda entre la población nacida en España y la nacida en el extranjero.

Los datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que existe una diferencia estructural de 9 años entre la edad media de los nativos y la de los nuevos residentes. Los asturianos nacidos en España tienen una media edad de 50,63 años, mientras que la de los nacidos en el extranjero que se radican en el Principado está en 41,6 años. Eso permite que, la presencia en Asturias de 116.209 personas nacidas fuera rebaje la edad media total a 49,59 años, evitando que supere la barrera psicológica de los 50 años.

El impacto no es homogéneo; es mucho más fuerte en concejos rurales envejecidos que logran atraer familias o trabajadores jóvenes, y en las grandes urbes que actúan como polos de atracción laboral. El caso más extremo es Vegadeo, donde la población autóctona tiene una media de 52,7 años, mientras que los nacidos en el extranjero tienen una media de 35,5 años: una diferencia de más de 17 años que revitaliza este concejo del Occidente.

Un caso paradigmático es Oviedo. Sin inmigrantes sería un concejo envejecido en el entorno de la media asturiana, pero la afluencia de nacidos fuera de Asturias (con una capacidad de captación mayor que Gijón) coloca a Oviedo entre los concejos más “jóvenes de Asturias". La capital atrae a una inmigración más joven que la media. Los nacidos fuera tienen una media de 40,4 años, frente a los 49,3 años de los locales: todo un “lifting” para Oviedo.

Otro caso emblemático: Tineo. La población local está muy envejecida (53,9 años), pero los inmigrantes bajan esa media drásticamente con sus 40,1 años de media aportando mano de obra vital para el sector primario y servicios.

Ahora bien, ¿ese rejuvenecimiento llega por igual al territorio asturiano? Lo cierto es que no; si bien la media regional indica que la población nacida en el extranjero reduce la edad media de Asturias en más de un año, la distribución es muy desigual. Se concentra intensamente en los grandes núcleos urbanos y en cabeceras de comarca rurales específicas, mientras que en las cuencas mineras y los concejos más pequeños su efecto es limitado por la falta de volumen

Las grandes ciudades absorben la mayor parte del impacto rejuvenecedor, pero con matices importantes.

• Oviedo (El mayor impacto): Es el concejo donde la inmigración tiene mejor "calidad demográfica" para el sistema. En Oviedo hay 36.559 nacidos en el extranjero. La inmensa mayoría (más de 28.000) están en edad de trabajar (16-64 años), frente a muy pocos jubilados. Esto mejora drásticamente la ratio de dependencia de la capital.

• Gijón: Aunque recibe mucha inmigración (36.584 personas, casi igual que Oviedo), su efecto se diluye más. Los nacidos en España tienen más edad que en Oviedo, y también los nacidos en el extranjero son ligeramente mayores que en la capital.

El caso de Vegadeo. En el municipio de noroccidente la población nacida en Asturias tiene una edad media de 52,7 años, pero la media de los nacidos fuera del Principado es de 35,5 años. Hay una diferencia de 17 años entre ambos grupos. De los 491 nacidos en el extranjero en Vegadeo, casi todos están en edad laboral o son niños; apenas hay jubilados extranjeros, mientras que los jubilados locales son mayoría. Sin este grupo, Vegadeo carecería de relevo generacional.

Otro ejemplo llamativo es el relativo a las cuencas mineras. Se han convertido en un imán de inmigrantes, muchos de ellos atraídos por unos precios de la vivienda mucho más competitivos, pero la estructura demográfica local está tan deteriorada que el efecto estadístico es menor. En Langreo, los nacidos en España tienen una media de 50,7 años y los extranjeros 41,0 años. En Mieres, los locales rozan los 52,1 años y los extranjeros 43,7 años. Aunque hay una diferencia de casi 10 años, el volumen de inmigrantes (alrededor de 3.000 en cada concejo) es bajo comparado con la inmensa masa de mayores locales. La inmigración aquí suaviza la caída, pero no revierte la alta tasa de dependencia.

La antítesis: los casos en los que los extranjeros envejecen. Hay concejos donde la inmigración es anecdótica o incluso aumenta la edad media.

Ocurre en Yernes y Tameza, que solo tiene 2 residentes nacidos en el extranjero censados en 2025. Su edad media es alta (48,7 años), por lo que no rejuvenecen nada a una población local, que ya tiene 56 años de media. En Illas la población extranjera (36 personas) tiene una edad media de 56,3 años superior a la local, con 50,3 años.

En definitiva, el rejuvenecimiento no es una "lluvia fina" que cae sobre toda Asturias, sino que se concentra en focos de actividad económica, como el centro de la región (concejos como Oviedo, Siero y Llanera) o las cabeceras de comarca como Valdés, Tineo o Vegadeo.