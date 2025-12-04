Polémica en las ayudas a los jóvenes en Asturias para incorporarse al campo: la falta de presupuesto impide llegar a todos

Las esperadas ayudas de incorporación al campo en Asturias para jóvenes y para gente de entre 41 y 56 años que entran a trabajar por primera vez como profesionales en el sector agrícola o ganadero han llegado con polémica. El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publica este mismo jueves la resolución de la segunda convocatoria (1 de abril al 1 de junio): de 145 solicitudes han recibido informe favorable 121.

En total la Consejería de Medio Rural reparte 3 millones entre 33 jóvenes (18 mujeres y 15 hombres) y 9 personas de 41 a 56 años (7 mujeres y 2 hombres).

El resto de solicitantes queda en lista de espera, lo que ha provocado las quejas de organizaciones agrarias, como COAG, y también del PP. En COAG han puesto el grito en el cielo y califica la resolución de "varapalo una vez más" para el sector agrícola-ganadero. De un total de 121 solicitudes evaluadas favorablemente por el personal técnico de Consejería, de las cuales 84 corresponden a jóvenes agricultores y 37 a nuevos agricultores, "lamentablemente han quedado en lista de espera 51 solicitudes de jóvenes y 28 solicitudes de nuevos agricultores. Haciendo cálculos tendríamos un 65% de solicitudes favorables que tendrán que esperar para poder cobrar la ayuda", lamentan.

David Pérez Naya, durante la asamblea de COAG en la que fue elegido secretario general. | MARIO CANTELI / Mario Canteli

En opinión de David Pérez Naya, secretario general de la coordinación, estas cifras "hablan por si solas y demuestran una vez más que pese a las buenas palabras y la supuesta intención de combatir la disminución de la población en el medio rural y fomentar el relevo generacional, lo cierto es que no se implementa la cantidad presupuestaria suficiente para crear riqueza en nuestros pueblos". En COAG piden que "en breve" se dote de presupuesto a las líneas de ayudas para que los 79 expedientes pendientes puedan recibir la subvención correspondiente "que les ha sido reconocida. No vemos por ningún lado que el aumento de presupuestos tenga repercusión en aquellos que quieren iniciar una actividad agraria".

"Gobierno antiganadero"

El diputado del PP Luis Venta también ha denunciado lo ocurrido con las ayudas a jóvenes. "El Ejecutivo ha dejado en la estacada al 70 por ciento de los solicitantes, argumentando falta de presupuesto", describe. "Con un presupuesto del Principado de 7.000 millones de euros, no hay más recursos para el sector primario, lo que demuestra que (Adrián) Barbón preside un Gobierno que no tiene vergüenza y que, fehacientemente, es antiganadero”

En su opinión el caso "más grave" es la línea de ayuda para jóvenes: de 84 solicitudes tan solo se ha concedido la ayuda a 33, dejando a 51 asturianos en listas de espera: “Esto es la clara falta de apoyo a los jóvenes y al medio rural, con unos presupuestos con los que se intenta volver a engañar a los asturianos, porque representan otro estacazo al campo asturiano”. Y añadió: "Al ejecutivo PSOE-IU solo le importa los enchufes de sus acólitos y sus chiringuitos, y lo que menos, los jóvenes y nuevos ganaderos que se quieren incorporar al campo asturiano”.

Segunda edición

Pero en la Consejería de Medio Rural no lo ven así. Todo lo contrario. Según sus datos, este año se han movilizado 13 millones, cuatro más de los previstos, lo que pone de manifiesto el interés por la actividad agraria. Y explican: "Aun así, no ha sido posible atender todas las solicitudes. Por este motivo, el Gobierno de Asturias trabaja ya en una segunda edición del plan, para seguir apoyando a quienes apuestan por desarrollar su actividad profesional en el sector".

Durante esta legislatura, el Ejecutivo ha respaldado a 269 beneficiarios con ayudas que superan los 17 millones.