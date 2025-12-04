El nuevo impuesto que se va a pagar en Asturias en 2026 tras la medida acordada hace un año por los socios de Gobierno, PSOE e Izquierda Unida

Adrián Barbón, presidente del Principado, podrá sacar adelante unos nuevos presupuestos. Lo hará con el apoyo de Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto, ex de Podemos, ahora en las filas de Somos Asturies, que ha dado el sí al Gobierno de coalición del PSOE e IU.

La diputada presentó en las últimas horas nuevas demandas orientadas a exigir la implantación de una tasa turística autonómica que entre en servicio el próximo verano. El Gobierno ya contemplaba regular una tasa turística de aplicación volutaria en los municipios, aunque Tomé quiere que su regulación quede establecida en el proyecto presupuestario y "que se cobre en los concejos con Parques y Reservas Naturales". El Gobierno de Asturias ya tiene así su propuesta para la implantación de una tasa turística en la región, medida acordada hace un año por los socios de Gobierno, PSOE e Izquierda Unida. Covadonga Tomé ha reclamado esta medida en numerosas ocasiones porque, al final, “de lo que se trata es de “que todo lo recaudado se pueda destinar a la conservación del espacio natural” o “para la prevención de incendios".

La tasa la podrán aplicar los ayuntamientos de forma voluntaria. Será similar a la implantada en Galicia. En el caso de la comunidad vecina, han sido las localidades de A Coruña y Santiago de Compostela las primeras de dar el paso. Los turistas deberán pagar a partir de ahora entre el euro y los 2,5 euros por noche, dependiendo del tipo de alojamiento. La normativa solo permite cobrar hasta un máximo de cinco días. Ambas localidades han acordado además ciertas excepciones que benefician a menores o por temas de salud.

La tasa se aplicará también a los cruceristas, un colectivo en crecimiento, según expuso el equipo de Covadonga Tomé: según los datos manejados en la negociación, en 2024 el número de visitantes de crucero aumentó un 46% en Gijón y en 2026 se prevé la llegada de 90.000 turistas por esta vía. La medida tiene como objetivo reforzar los servicios públicos municipales "sin trasladar costes adicionales a los residentes".

En el caso de Galicia, todos los establecimientos afectados por la medida tendrán que abonarla a través de una plataforma digital con dos autoliquidaciones al año: una en julio para el primer semestre y otra en enero para el segundo. "Se paga en hoteles y viviendas turísticas, este año hay carencia en los cruceros", recuerdan desde el gobierno local.

Ni los cruceristas, ni los deportistas federados que acudan a competiciones, ni las personas que pernocten por motivos médicos ni los ciudadanos que se vean obligados a dormir en un hotel por tener obras en su casa tendrán que pagar. Tampoco los asistentes a congresos promovidos o respaldados por el ayuntamiento, los menores tampoco.