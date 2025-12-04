El nuevo peaje que tendrán que pagar todos los conductores asturianos: más de 400 euros al año de media por los kilómetros rodados

Un nuevo peaje sobrevuela sobre los conductores asturianos y de toda España. Se trata del pago por kilómetros recorridos, una solución que estudia el Gobierno nacional y otros países de la Unión Europa para paliar la pérdida de ingresos en el impuesto de hidrocarburos (ante el auge del coche eléctrico) y el déficit de inversiones en infraestructuras. Todo apunta, por tanto, a que más tarde o más temprano, todos los conductores tengan que pagar por el uso de sus vehículos en las carreteras españolas.

Cuánto costaría

La patronal de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras, Seopan, pone cifras al nuevo y futuro impuesto. El peaje en función del kilometraje costaría 3 céntimos de euro por cada kilómetro recorrido en el caso de los coches, y de 14 céntimos para camiones y autobuses. Para un conductor medio que realiza 15.000 kilómetros al año, este peaje supondría un coste de entre 400 y 500 euros al año.

Recaudación anual

Con esta propuesta, ya sobre la mesa del Gobierno español, se busca recaudar 5.720 millones de euros al año, lo que llevaría a alcanzar 143.000 millones a lo largo de 25 años, ayudando así a cubrir el déficit de inversión existente hoy en día en la red viaria de nuestro país. Permitiría, según Seopan, ahorrar al erario 41.000 millones y obtener un retorno fiscal de 35.000 millones. El operador privado asumiría el mantenimiento y explotación (38.447 millones) y pagaría un canon inicial a la Administración de 8.088 millones.

Destinar más dinero para sanidad y educación

La patronal Seopan es una firme defensora de esta medida. Argumenta, entre otras cosas, que este peaje podría liberar recursos públicos para otras prioridades sociales como la sanidad y la educación. El pago afectaría a 13.674 kilómetros de autovías interurbanas actualmente gratuitas con tarifas "moderadas".

Según el informe “Alternativas de tarificación por el uso de vías de alta capacidad de la red española de carreteras”, presentado en la jornada FAPE-SEOPAN, el mantenimiento de la red española —la tercera más extensa del mundo— se paga hoy íntegramente por los contribuyentes, sin relación directa con su grado de uso. Esto resta fondos a partidas esenciales como sanidad, educación o pensiones. A diferencia de España, 19 países europeos tienen el 100% de su red de autopistas tarificada y otros 5 más del 75%.

La lucha por suprimir el Huerna

Todo ello llega en un momento en el que Asturias lucha por suprimir el peaje del Huerna, que la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, considera irregular. El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a eliminarlo de forma inmediata, mientras que el Principado busca medidas para acabar con él. El último movimiento liderado por Adrián Barbón ha sido presentar un proceso de nulidad contra el Gobierno central.

Consiste en un mecanismo legal que sirve para anular decisiones del Estado, al que se solicita que declare inválido un acto administrativo. En este caso sería la ampliación de la concesión del Huerna del año 2000 a 2050 que realizó el gobierno de José María Aznar (PP). Según la Comisión, esa ampliación fue irregular. De no haberse producido, el cobro del peaje hubiese acabado en 2021. Este sería el paso previo a acudir a los tribunales ordinarios de Justicia, escenario que el Principado contempla.