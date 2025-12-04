Un Paraguas asturiano a punto de abrir en corazón de Madrid: lujo, comida rica y servicio impecable

En la bulliciosa esquina de las calles Alcalá y Gran Vía en Madrid el icónico edificio Metrópolis cuenta las horas para su reapertura. Pero no para oficinas de seguros como en su origen, hace más de un siglo, sino como sede de un exclusivo complejo hostelero, hotelero y cultural de alto standing impulsado e ideado por los asturianos Marta Seco y Sandro Silva, propietarios del Grupo Paraguas, que aglutina unos cuantos restaurantes en la capital de España.

Marta Seco y Sandro Silva.

Entre ellos, El Paraguas, el primero que abrieron en 2004, de cocina asturiana, en el barrio de Salamanca, y que es la sólida base de un grupo hostelero que durante los últimos 20 años no ha hecho más que crecer y consolidarse como referente madrileño de la hostelería más exclusiva, el denominado "fine dining", que traducido al lenguaje común significa simplemente buena comida, pero con algo más: servida de forma exquisita, amable y en un entorno agradable que invita a relajarse y a disfrutar.

Seco y Silva llevarán ahora ese saber hacer a Metrópolis, un proyecto con el que por primera vez se adentran también en la hotelería y el ámbito cultural. No ha sido fácil y hay mucho esfuerzo y trabajo detrás de la reforma del edificio, cuya cúpula es una de las más icónicas y reconocibles del skyline madrileño por la Victoria alada del escultor Federico Coullaut-Valera.

Uso cultural

En torno a ella Metrópolis contará con una terraza. El complejo, de 6.000 m2, cuenta con seis plantas más dos subterráneas. Tendrá, además de varios restaurantes de distintos y nuevos conceptos, un hotel boutique y un club. Entre los planes también figura un espacio dedicado a usos culturales, tal y como avanzó en su día el Grupo Paraguas a LA NUEVA ESPAÑA.

El último trimestre de este año era la fecha elegida por la pareja asturiana para cortar la cinta e inaugurar y todo indica que van por buen camino. Metrópolis ha sido desprovisto ya de los andamios y vallas que han cubierto su fachada durante los últimos años. Esto ha permitido ver el resultado de su ambiciosa reforma, que ha merecido la pena, ya que el más que centenario edifico vuelve a lucir en todo su esplendor. La reapertura se antoja inminente.

Triángulo del lujo

La pareja asturiana lo adquirió en 2019 con un objetivo que ahora verán cumplido, tras superar mucha burocracia y un freno en seco por la pandemia. Superado todo, el proyecto parece que verá en poco la luz. Con la llegada del Grupo Paraguas, esta zona del corazón de Madrid acabará convertida en una especie de triángulo del lujo, ya que a pocos metros se ubica el complejo Canalejas, con un hotel Four Seasons y galerías comerciales de las firmas mundiales más exclusivas de moda y complementos.

Será Metrópolis la guinda del Grupo Paraguas, formado por el citado El Paraguas, ademas de Ten con Ten, Ultramarinos Quintín –un guiño a los bares tienda asturianos–, Amazónico –con réplicas en Londres, Dubai, Mónaco y Miami, a la espera de abrir en Riad (Arabia Saudí) –, el italiano Numa Pompilio y Aarde.