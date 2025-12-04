El PP valora el estado de la sanidad pública asturiana: "Mucho gasto, poca inversión y una gestión claramente ineficaz"
La diputada Pilar Fernández Pardo critica que la región siga "padeciendo los mismos problemas año tras año", a pesar del aumento del presupuesto
El Partido Popular ha cargado este jueves contra la gestión de la sanidad pública asturiana, que ha calificado como “claramente ineficaz” con “mucho gasto y poca inversión”. La diputada Pilar Fernández Pardo ha criticado que a pesar de que el presupuesto para Sanidad aumentará una vez más el próximo año, “la región sigue padeciendo los mismo problemas año tras año, como las listas de espera, deficiencias en la atención a la Salud Mental o las carencias en Atención Primaria”.
“En Asturias, el principal problema de la Sanidad no es la escasez de recursos económicos, sino la mala gestión del Gobierno de Barbón: el gasto no se condiciona a resultados y no se exigen responsabilidades si los objetivos no se cumplen”, ha censurado Fernández Pardo.
Familiaridad en cargos directivos
La diputada ha puesto el foco en que “se nombran demasiados cargos de libre designación sin la cualificación adecuada (siete de ellos anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias), o el elevado índice de familiaridad en los cargos directivos, al más puro estilo sanchista”.
Además, ha criticado los niveles de ejecución del año pasado. Según ha explicado, las inversiones reales en la Consejería de Salud eran a 31 de octubre de 2025 del 43 por ciento, mientras que en el Servicio de Salud (Sespa) alcanzan apenas el 29 por ciento.
En este sentido, Fernández Pardo ha señalado que para 2026 las inversiones de la Consejería “se reducirán a 28 millones de euros. En el SESPA, las inversiones aumentarán en 12 millones de euros, pero en conjunto la inversión total caerá en 16 millones de euros”. Un baile de cifras que ha calificado como “una mala noticia para los asturianos, porque a la mala gestión se suma una menor inversión”.
La diputada ha reclamado una apuesta por la Atención Primaria, por la Salud Mental, y por los profesionales sanitarios, y así conseguir el control de las listas de espera descontroladas”. “Del Gobierno de Barbón, solo encontramos más impuestos y un mayor gasto que no redundan en una mejor Sanidad”, ha sentenciado.
Retraso de las obras de Cabueñes
Por otro lado, la diputada, que ha atendido a los medios frente al Hospital de Cabueñes, se ha mostrado muy crítica con la paralización de las obras. “Estamos ante uno de los mayores fiascos de la Consejería de Salud. Nadie ha asumido responsabilidades por la paralización de una obra de vital importancia, y no hay fecha para su reanudación. Los míseros 7 millones de euros evidencian que no se hará nada. Una legislatura perdida y una nefasta gestión”, ha dicho.
A todo ello, “se suma que la reforma del mapa sanitario atraerá a este hospital más población tanto del oriente de Asturias como del valle del Nalón. Como siempre serán los profesionales sanitarios quienes, con su esfuerzo, tengan que resolver el problema”.
