La reorganización del personal de los tribunales de instancia de Oviedo, Gijón y Avilés se retrasa un mes, hasta el 1 de febrero

Nubes sobre la reforma de los tribunales de instancia en Asturias. Después de la creación, el pasado 1 de julio, de los tribunales de instancia en los trece partidos judiciales de menor tamaño (Castropol, Luarca, Cangas del Narcea, Tineo, Pravia, Grado, Siero, Laviana, Lena, Villaviciosa, Piloña, Cangas de Onís y Llanes), este 31 de diciembre deberían entrar en funcionamiento los de los partidos judiciales más grandes, esto es, Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo, pero solo lo harán de forma completa los dos últimos. En los otros tres, la reorganización del personal funcionario habrá de esperar en principio hasta el 31 de enero, debido al tiempo que se ha tardado en plantear el proceso de reordenación. Este aplazamiento está previsto en la propia ley de Eficiencia Judicial cuando no haya tiempo a llevar a cabo la reorganización. Este mismo jueves se han publicado en el BOPA las relaciones de puestos de trabajo (RPT's) de las Oficinas judiciales, la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, la Oficina de Justicia Municipal y el Registro Civil. El proceso de acoplamiento del personal existente a la nueva estructura se prevé largo y complejo.

Fuentes de la Viceconsejería de Justicia indicaron que la Administración trabaja para acelerar al máximo el acoplamiento. «El Principado trabaja para que la implantación de las oficinas judiciales se haga con las mayores garantías, preservando en todo momento el correcto funcionamiento del servicio público de Justicia», señala. Las Relaciones de Puestos de Trabajo crean 25 nuevas plazas y más de 70 puestos singularizados, lo que supone más de 1,2 millones de euros de incremento en la partida de personal de Justicia.

El anuncio lo hizo este miércoles la Viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, en una reunión con los representantes de los trabajadores. El martes de la semana que viene, 9 de diciembre, se publicarán en el BOPA los puestos de libre designación. Al día siguiente, día 10, se publicarán los del concurso específico, esto es, las jefaturas. En ambos casos, habrá cinco días para confirmarse. Una vez que se resuelvan tanto los puestos de libre designación como los puestos de concurso específico, se empezaría con la tercera fase del proceso de acoplamiento que previsiblemente es para diciembre en los partidos judiciales de Mieres y Langreo, y para enero, en los partidos judiciales de Oviedo, Gijón y Avilés. Esto solo afectará al personal funcionario.

El motivo por el que Mieres y Langreo se acoplan dentro del plazo previsto inicialmente por la ley es porque al crearse únicamente un servicio (el Servicio Común de Tramitación), todo el personal será confirmado y no habrá fase de reordenación ni reasignación forzosa.

En la tercera fase se identificarán los puestos trabajo genéricos diferenciados con mayor complemento específico, se confirmarán y habrá una oferta. En esa fase se ofertarán los puestos de auxilio judicial en el Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución, Biblioteca y Atención al público. El personal interesado en dichas plazas deberá inscribirse en el proceso correspondiente, que será tipo a un «concursillo».

En la cuarta fase , se proveerán los puestos de trabajo por el procedimiento de confirmación. En la quinta, se identificarán los puestos de trabajo que no se hayan cubierto en las fases anteriores, que serán provistos por el procedimiento de reordenación de efectivos. Finalmente, en la sexta fase, se proveerán los puestos de trabajo que no se hayan cubierto en las fases anteriores, por reasignación forzosa.

Los sindicatos prefieren que "el proceso de acoplamiento se haga bien, aunque tarde un poco más, a hacerlo de manera atropellada, sin que los funcionarios tengan tiempo a sopesar a qué puesto optan", tal como indicó Andrea Fernández, delegada sindical de SPJ-USO, central mayoritaria en el sector. Los sindicatos están revisando ahora las RTP's. El mayor problema será nutriri el nuevo servicio de ejecución, que se tiene de nutrir de los otros órdenes jurisdiccionales, con un tamaño proporcional a la plantilla actual. "Si el cálculo no se realiza bien habría que parar el acoplamiento", añadió Fernández.

Asturias no es la única que se retrasa. Casi todas están sufriendo demoras. El País Vasco todavía no ha publicado sus RPT’s. Tampoco se han publicado las RPT’s del partido judicial de Madrid, el más grande.

SPJ-USO considera que quizá no baste con enero para completar el proceso. Consideran que debe darse un plazo más amplio a los funcionarios para confirmarse, reordenarse o reasignarse. Si son cinco días, dicen, como en el caso de los puestos de libre designación y las jefaturas, sería insuficiente.

Respecto a los Juzgados de Violencia, no pueden ofertarse en la tercera fase porque el complemento que perciben no es un complemento específico, sino un Plan Concreto de Actuación firmado en su día por las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial. Según SPJ-USO, esto provocará reasignaciones forzosas, pese a existir personal que querría ir voluntariamente. La materia es especialmente sensible y no todo el mundo desea trabajar en esta jurisdicción. "La Viceconsejera de Justicia ignora deliberadamente que la materia de violencia es especialmente sensible y que no se puede obligar a destinar a quien no lo desea", añade el sindicato. Para SPJ-USO es el momento adecuado para modificar el Plan Concreto de Actuación y convertirlo en complemento específico, dada la clara diferenciación de estos puestos. Y es "imprescindible aumentar su cuantía, insuficiente para la responsabilidad y dedicación que requieren, incluyendo que realizan guardias encubiertas y la inminente comarcalización de Gijón y más adelante, Oviedo".

En cuando a la comarcalización de Gijón, si finalmente entra en vigor el 31 de diciembre, tal como está previsto, con un nuevo magistrado y asumiendo la competencia de violencia de todo Oriente, pero los tres puestos previstos de nueva creación no están operativos hasta que finalice el proceso de acoplamiento del personal destinado en Gijón, serían los actuales funcionarios en plantilla quienes tendrían que asumir provisionalmente esa carga de trabajo, resalta SPJ-USO. El sindicato reitera que esta situación resulta "absolutamente inaceptable, inasumible y contraria a unas condiciones de trabajo dignas", por lo que exige una solución inmediata y adecuada.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias planteará esta situación al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para afrontar esta situación, se nombrarían tres refuerzos hasta que se complete el proceso de acoplamiento. SPJ-USO rechaza frontalmente esta solución, porque "obliga a formar a personal que será cesado poco después, lo que supone un uso irracional e ineficiente de los recursos humanos, y traslada toda la carga formativa a los funcionarios actualmente destinados en esos juzgados, agotando aún más a una plantilla ya sobrecargada y poniendo en riesgo la calidad del servicio". SPJ-USO exige alternativas reales y respetuosas con el trabajo y el esfuerzo de la plantilla y no situaciones que son "una muestra más de la falta de planificación y respeto hacia el personal funcionario".