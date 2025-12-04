Sidra y hamburguesa: el exclusivo menú solo para adultos y de cuño asturiano (y con fecha de caducidad)
El Gaitero y Berty´s Burger se alían en una oferta navideña para poner en valor los productos regionales
Sidra y hamburguesa. Una curiosa alianza que llama la atención por su singularidad y maridaje rompedor. Es lo que ofrecen dos firmas asturianas, El Gaitero y Berty´s Burger. La primera es una histórica bodega asentada en Villaviciosa, que hunde sus raíces en el siglo XIX y que ha logrado que la sidra espumosa asturiana sea conocida en el mundo entero. La segunda es hamburguesería gourmet que nació en Asturias hace unos pocos años y ahora goza de gran reconocimiento en España.
Ambas se han aliado en el Adult Meal de Berty’s Burger, un menú especial disponible únicamente durante la campaña navideña en la cadena de restaurantes (hasta el 11 de enero) para mayores de 18 años, y que incluye la sidra espumosa en la bebida. "Una propuesta innovadora y pionera en el sector hamburguesero que fusiona innovación gastronómica y tradición en una edición limitada pensada para disfrutar con todos los sentidos", describen en la hamburguesería.
"Berty’s Burger y El Gaitero comparten mucho más que origen. Ambas marcas representan el carácter inconformista, emprendedor y perfeccionista de Asturias, apostando desde siempre por el producto, la autenticidad y la experiencia", explican.
Tradición y modernidad
Mientras El Gaitero lleva 135 años siendo sinónimo de Navidad, brindis y celebración en millones de hogares. Berty’s Burger suma 9 años en el sector y ha hecho de la hamburguesa "una experiencia gourmet reconocida en toda España"
“Esta colaboración es un homenaje a nuestras raíces y una forma de reinterpretar la Navidad desde nuestro universo gastronómico”, explican en la dirección de Berty’s Burger. “Unimos dos mundos que aparentemente son muy distintos, pero que encajan de una forma espectacular en boca”.
El menú exclusivo incluye: copa de Sidra El Gaitero Rosé, la nueva Burger Snow Cheese, ración de patatas fritas y salsa especial Cóctel Deluxe creada en exclusiva con sidra El Gaitero Rosé.
