Sunwafe reserva 30 hectáreas para una fábrica de obleas de silicio en Gijón

La empresa de componentes de placas solares Sunwafe solicitó dentro del plazo finalizado el pasado viernes una reserva de suelo de 30 hectáreas (el equivalente a más de 40 campos de fútbol) en la Zona de Actividad Logística de Asturias (Zalia), en Gijón, donde la compañía , tal como adelantó el pasado mes de marzo LA NUEVA ESPAÑA, planea invertir en una primera fase 670 millones de euros para establecer una fábrica de obleas de silicio para células solares, un componente esencial de los paneles fotovoltaicos para la generación de energía renovable.

La de Sunwafe es la primera petición de reserva de superficie que registra la Zalia, un proyecto de espacios industriales que ha avanzado muy lentamente desde sus primeras obras en 2010. El consejo de administración de la entidad, dependiente del Principado, se reunió este jueves para recibir la documentación de Sunwafe, dividida en dos bloques: uno con la información general y la propuesta de implantación y otro con la documentación técnica y económica del proyecto.

Zalia debe ahora revisar y evaluar técnicamente el planeamiento de Sunwafe y, una vez elaborada una propuesta, elevarla al consejo de administración de la entidad pública. Esta deberá posteriormente adjudicar el proyecto, si así lo considera.

La fábrica gijonesa ideada por Sunwafe supondría la creación de 2.600 empleos y una producción anual de 2.500 millones de obleas anuales para 2030. Será la única factoría de España que elabore lingotes y obleas de silicio, lo cual permitiría ampliar la cadena de producción de componentes para la energía solar y reducir la fuerte dependencia de China. De hecho, actualmente Europa importa de China más del 90% de esas piezas de silicio.

Sunwafe prevé invertir un total de 1.400 millones de euros en varias fases. La primera está estimada en unos 670 millones, para los que la empresa ya cuenta con una ayuda de casi 200 millones de fondos europeos gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Detrás de Sunwafe está InnoEnergy, una sociedad de inversión en energías limpias nacida con el apoyo de la UE. El principal inversor de la compañía es un grupo chino, pero también hay europeos, uno local y el respaldo de la agencia asturiana Sekuens.