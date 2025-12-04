Tráfico prevé 151.000 desplazamientos en Asturias en el puente de la Constitución y la Inmaculada

Este viernes, 5 de diciembre, a las 15:00 arranca el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia del Tráfico que la DGT ha preparado con motivo del puente de la Constitución-Inmaculada y que estará activo hasta la medianoche del lunes 9 de diciembre.

Según la Dirección General de Tráfico, durante estos días se producirán 5,7 millones, de desplazamientos de largo recorrido, 151.000 por carretera asturianas, que afectarán a las vías cuyo destino sean segundas residencias, zonas turísticas de descanso o ciudades con tradición navideña.

Para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los movimientos previstos sean seguros, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la máxima disponibilidad, tanto de sus medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico de la DGT y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además del personal de los servicios de emergencias), como de sus medios técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras) para controlar el respeto a las normas de tráfico.

Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos.

Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.

Las previsiones de circulación elaboradas por Tráfico para estos días contemplan que los mayores incrementos de circulación se producirán tanto la tarde del viernes 5, especialmente entre las 17 y las 22 horas, como en la mañana del sábado 6, entre las 10 y las 14. Este día, al ser festivo, también se producirán trayectos de corto recorrido a zonas de ocio, de esparcimiento y comerciales cercanas a núcleos urbanos, produciéndose su retorno a primeras horas de la tarde.

El domingo 7 se generará tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, en trayectos de corto recorrido a zonas de ocio y recreo, así como a áreas comerciales cercanas a estos núcleos urbanos, produciéndose su retorno a primeras horas de la tarde.

Ya el lunes 8, desde primeras horas de la tarde comenzarán los movimientos de retorno originándose intensidades elevadas y problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de retorno, así como también en las carreteras de acceso a zonas de montaña, destacándose por su intensidad la red de interés general, autopistas y autovías, para con posterioridad ir trasladándose estos problemas a los accesos de los grandes núcleos urbanos.

Los puntos más problemáticos será la Autovía de La Plata (A-66), a la altura del puente de Ujo, por la afluencia a las estaciones de esquí de Fuentes de Invierno y San Isidro. En la Autopista del Huerna (AP-66), continúa el desvío por el argayo en el kilómetro 75 y obras en los túneles. También puede haber problemas en los enlaces de la Autovía de Villaviciosa (A-64) a la altura de Parque Principado. Otro punto problemático es el túnel de Villaviciosa por la aminoración de la velocidad en el mismo. Puede haber retenciones en la intersección del Portazgo, junto a Arriondas, por circulación intensa hacia Covadonga. También en los accesos al Parque Nacional de Picos de Europa, especialmente a la Ruta del Cares. Además, se prevén retenciones en los accesos a la estación de esquí de Valgrande-Pajares, en la nacional de la meseta (N-630).