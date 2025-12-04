Tramos de autopista de 80 kilómetros por hora y controlados por radares inteligentes: la DGT aprueba el cambio y así afecta a las carreteras asturianas

El próximo 2026 viene con diefrentes cambios introducidos por la Dirección General de Tráfico (DGT). El más destacado y también envuelto en polémica es la obligatoriedad del uso de las balizas V-16 a partir del 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Este dispositivo, que sustituirá a los triángulos de emergencia, tiene como objetivo reducir la siniestralidad evitando de los ocupantes del vehículo accidentado deban abandonarlo para colocarlo y avisando al resto de conductores de la zona de que hay un vehículo averiado.

Además, es muy probable que 2026 por fin será cuando se produzca la modificación del artículo 36 del Reglamento General de Circulación, el que regula el uso de arcenes (concretamente, será el artículo 36.3). Este dará cabida a un comportamiento que pasa habitualmente en nuestras carreteras con tal que se forma atasco, pero que ahora ya estará protegido por la legalidad. Finalmente, parece que cuando se apruebe la modificación del RGC y se publique la misma en el Boletín Oficial del Estado, se podrá circular por el arcén como si fuera un carril adicional solamente en caso de retención y a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. En palabras de Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación de la DGT, “esta es una medida para dar fluidez a la circulación de los motociclistas con unas condiciones determinadas de seguridad”

Respeco a la ciruclación por autovías y autopistas, una autovía de Cataluña ha sido pionera en la instalación de un control de velocidad monitorizado por la Inteligencia Artificial (IA). Se trata de la autopista AP-7 entre Maçanet de La Selva (Girona) y El Vendrell (Tarragona). La consejera de Interior del gobierno catalán, Núria Parlon, anunciaba la implementación de la velocidad variable en la AP-7, en un tramo de aproximadamente 150 kilómetros que se extenderá desde Maçanet de la Selva hasta El Vendrell. Esta medida es una de las iniciativas que la DGT considera esenciales para reducir la siniestralidad en esta vía, junto con obras en carriles complementarios y de incorporación, la instalación de más radares y controles, y la puesta en marcha de un sistema predictivo de accidentes utilizando Inteligencia Artificial (IA). De esta manera, se reduce el tramo e la autovía controlado de 120 km/h a 100. Y cómo funciona este sistema? Los límites de velocidad la carretera se adaptan de forma remota por un operador o por los propios algoritmos que emplee la IA. Esta tecnología registra y procesa los datos en tiempo real, permitiendo ajustes automáticos en los límites de velocidad. Por ejemplo, en situaciones de tráfico denso o condiciones meteorológicas adversas, la velocidad máxima permitida puede reducirse para minimizar riesgos. Este enfoque proactivo busca prevenir accidentes antes de que ocurran, mejorando la seguridad vial.

Se trata de una forma de medición que ya se ha aplicado con éxito en otros países como Alemania o Francia, donde se ha logrado reducir significativamente la siniestralidad en zonas de alto tráfico, tal y como explican desde la Generalitat. Estos radares se han instalado, por el momento, en la AP-7 (El Vendrell–Maçanet) y AP-7 (Vilafranca–Martorell), en Cataluña, AG-55 (Galicia) y AP-8 (Gipuzkoa).

Además, la AP-7 en la zona de Terres de l'Ebre, concretamente entre Calafat y Amposta (Tarragona), tendrá nuevos radares y se reducirá la velocidad en 80 km/h para los camiones y en 100 km/h para el resto de vehículos en sentido a partir de diciembre, con el objetivo de reducir la siniestralidad en esta vía que, en lo que va de año, ha registrado 15 víctimas mortales, más del doble que en 2024. Así lo han explicado este jueves en rueda de prensa la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, y la subjefa de la Divisió de Trànsit de los Mossos d'Esquadra, la inspectora Vanesa Mohé, que han detallado que este plan de choque también prevé más controles de tráfico estáticos y dinámicos. En cuanto a los radares, han confirmado que se han comprado seis nuevos carros radares, pero todavía no se sabe cuantos se ubicarán en este tramo de la autopista.

Por ahora, Asturias no cuenta con estos tramos que reducen la velocidad de 120 a 100 km/h, algunos de forma permanente y otros con regulación en tiempo real, en la autopista. Eso sí, en la A-66, la conocida como “Y", los paneles informativos sobre la carretera marcan reducciones automáticas a 100 km/h cuando se registran retenciones en la entrada a Oviedo y Gijón o cuando aumenta la densidad de tráfico.