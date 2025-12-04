La Transición, un "ejemplo para todos" frente a la polarización actual

En una época de polarización, la clausura del ciclo de actividades organizado por la Delegación del Gobierno en Asturias para conmemorar el medio siglo de democracia fue ayer un llamamiento a la unidad para defender un sistema que "costó mucho conseguir, pero que se puede perder en un suspiro". El presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE); la delegada del Gobierno, Adriana Lastra (PSOE); el exvicepresidente del Principado José Ramón García Cañal (PP); y la expresidenta de la Junta Laura González (IU), coincidieron ayer en que "ningún tiempo pasado fue mejor". E insistieron en la importancia de la Transición y abogaron por recuperar el respeto en las instituciones públicas para que "los jóvenes no crean que lo de ahora es lo normal".

Todos pusieron la Transición como "ejemplo" frente a la polarización actual. "El acuerdo que se logró entre diferentes fuerzas políticas debería ponerse en las escuelas para que los críos no piensen que lo de ahora es lo que debe ser", afirmó González para quien no se puede hablar de polarización, sino de "un ataque sistemático de la oposición al Gobierno con formas que no son de recibo", y reconoció que "cuando veo lo que está pasando me dan ganas de llorar". "La actividad política es muy noble y hay que decirle a los chavales que se puede ejercer con nobleza", insistió.

En su opinión, "la culpa de que los chavales piensen que la dictadura fue mejor es un fallo" por no haberlo explicado en las escuelas.

Barbón, para quien la Junta es "un oasis al lado de otros parlamentos", pidió recuperar el "respeto" institucional. "Se puede debatir y ser duro sin pasar la barrera de lo personal", defendió. Eso sí, "a mi no me vale faltarme en lo personal dentro del parlamento y luego hacer como que no pasa nada. No, a mi luego no te me acerques", sentenció. El presidente regional apuesta por dirigirse a la juventud para "darles respuesta" a sus problemas y conseguir que no "compren mercancía averiada".

Lastra puso la nota discordante en este debate al asegurar que "no hay más polarización que en épocas pasadas" y puso de ejemplo los ataques que sufrieron algunos integrantes del gobierno de Zapatero. Sin embargo, sí reconoció que hay "una estrategia de la extrema derecha para acabar con las democracias liberales". La delegada del Gobierno de Asturias cerró además su intervención haciendo alusión a la situación que vive el PSOE. "Algunas personas que no son políticos, que vienen a servirse a la política, hacen muchísimo daño", afirmó, pero "son minoría". Y llamó a defender con "uñas y dientes" la democracia.

Por su parte, García Cañal defendió la democracia como un "hito histórico" y la Constitución como "un consenso en el que todos tuvieron que ceder". Sobre la polarización afirmó que la "degradación" política comenzó con la llegada de Podemos. "Empezó con la vestimenta y luego se extendió a las expresiones", afirmó.