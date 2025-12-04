El programa “Alquilámoste”, que pone en el mercado vivienda asequible, recibe 189 inquilinos interesados y los primeros contratos se firmarán "antes de que acaba el año"

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos abordará un fin de año intenso. Su titular, Ovidio Zapico, acudió este jueves a la Junta General del Principado para defender las principales líneas de su presupuesto para 2026, que rondará los 220 millones. «En 2024 recuperamos el pulso en las políticas de vivienda. En 2025, el ‘modelo vivienda Asturias’ es ya un referente en el panorama nacional y 2026 será el año de su consolidación», adelantó.

El área liderada por Convocatoria-IU cerrará este ejercicio con importantes avances. La ley de Vivienda será aprobada por el Consejo de Gobierno antes de que acabe el año para, posteriormente, iniciar su tramitación en la Junta. «Buscamos, y lo hemos dicho muchísimas veces, garantizar ese acceso a esa vivienda digna, adecuada y asequible para la mayor parte de la sociedad asturiana. Sin olvidarnos de los colectivos más vulnerables», defendió Zapico.

En esta línea nació el programa «Alquilámoste», cuyos avances se están produciendo más rápido de lo inicialmente previsto. Hasta el momento se han inscrito en el registro regional 189 inquilinos y 17 propietarios, las visitas técnicas a los inmuebles ya han comenzado y el consejero espera que los primeros contratos se firmen antes de que acabe el año.

Pero la de Vivienda no será la única ley que vea avanzada su tramitación en las próximas semanas. La ley LGTBI saldrá a información pública el próximo lunes 15 de diciembre y, a continuación, lo hará la Ley de Ordenación del Territorio en Asturias (LOITE). Además, Zapico firmará la próxima semana la resolución para declarar las primeras zonas tensionadas de Asturias.

1.000 viviendas y ayudas al carné de conducir

Siguiendo con materia de Urbanismo, el consejero anunció que en las próximas semanas finalizará el proceso para que la empresa Sedes sea cien por cien pública. «Tenemos que agradecer a la plantilla lo que están colaborando», dijo.

En lo que respecta a actuaciones concretas para el próximo año, Zapico desgranó que se va a licitar la construcción de 1.000 viviendas públicas a través de 30 actuaciones. Asturias será la primera comunidad española que destine a tal fin Fondos de Transición Justa. Asimismo, se reforzará el Plan de Ordenación del Litoral (POLA), aumentarán las ayudas a los jóvenes para la obtención del carné de conducir ante el crecimiento de peticiones y se ejecutarán varias sendas.

Por su parte, la derecha criticó el bajo nivel de ejecución presupuestaria, especialmente en materia de vivienda, mientras la izquierda destacó la importancia de unas cuentas «previsibles y progresistas».