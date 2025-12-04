Los usuarios del coche eléctrico en Asturias celebran "con cautela" el nuevo plan de ayudas del Gobierno

El nuevo programa de ayudas públicas directas a la compra de coches eléctricos, el Plan Auto Plus, anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido bien acogido por los usuarios asturianos, aunque "con cautela" porque "es todavía una iniciativa incipiente". Así lo ha señalado a este diario el asturiano Ángel García, presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico de España (Auve).

Una de las principales novedades del Auto Plus, dotado con 400 millones de euros, es que estará gestionado desde la Administración central, a diferencia de los sucesivos planes Moves lanzados en los últimos años, tramitados desde las comunidades autónomas. La falta de recursos humanos y el volumen de las subvenciones han provocado enormes atascos en la concesión de esas ayudas, que en Asturias han llegado a acumular hasta tres años hasta que el usuario recibe las subvenciones, comprendidas entre los 1.000 y 7.000 euros.

"Centralizar es una buena noticia, porque así todos los españoles iremos al mismo ritmo y la simplificación favorece al usuario", ha señalado García, que no obstante ha matizado que el plan anunciado por Sánchez "es incipiente" y que "falta información".