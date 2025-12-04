La "vía fiscal asturiana", a debate en el Club LA NUEVA ESPAÑA: inscríbete y asiste al coloquio el próximo miércoles 10 de diciembre
El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, y la profesora de derecho financiero y tributario en la Universidad Complutense de Madrid, Rosa María Galán, intercambiarán opiniones en un encuentro abierto al público
LA NUEVA ESPAÑA te invita a asistir al diálogo sobre la vía fiscal asturiana que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de diciembre a las 9:30h, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, calle Leopoldo Calvo-Sotelo, 7, Oviedo.
El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, y la profesora, Rosa María Galán, protagonizan un coloquio sobre la apuesta de Asturias por un sistema tributario progresivo y adecuado a la realidad del Principado.
Para asistir se requiere inscripción previa entrando en este enlace.
Programa
9:30h Bienvenida por parte de LA NUEVA ESPAÑA
9:35h Diálogo sobre la vía fiscal asturiana
- Guillermo Peláez, consejero de Hacienda del Principado de Asturias
- Rosa María Galán, profesora titular de derecho financiero y tributario en la Universidad Complutense de Madrid
10:30h Fin del acto. Café
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste