La "vía fiscal asturiana", a debate en el Club LA NUEVA ESPAÑA: inscríbete y asiste al coloquio el próximo miércoles 10 de diciembre

LA NUEVA ESPAÑA te invita a asistir al diálogo sobre la vía fiscal asturiana que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de diciembre a las 9:30h, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, calle Leopoldo Calvo-Sotelo, 7, Oviedo.

El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, y la profesora, Rosa María Galán, protagonizan un coloquio sobre la apuesta de Asturias por un sistema tributario progresivo y adecuado a la realidad del Principado.

Para asistir se requiere inscripción previa entrando en este enlace.