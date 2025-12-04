Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La "vía fiscal asturiana", a debate en el Club LA NUEVA ESPAÑA: inscríbete y asiste al coloquio el próximo miércoles 10 de diciembre

El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, y la profesora de derecho financiero y tributario en la Universidad Complutense de Madrid, Rosa María Galán, intercambiarán opiniones en un encuentro abierto al público

LA NUEVA ESPAÑA te invita a asistir al diálogo sobre la vía fiscal asturiana que tendrá lugar el próximo miércoles 10 de diciembre a las 9:30h, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, calle Leopoldo Calvo-Sotelo, 7, Oviedo.

El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, y la profesora, Rosa María Galán, protagonizan un coloquio sobre la apuesta de Asturias por un sistema tributario progresivo y adecuado a la realidad del Principado. 

Para asistir se requiere inscripción previa entrando en este enlace.

Programa

9:30h Bienvenida por parte de LA NUEVA ESPAÑA 

9:35h Diálogo sobre la vía fiscal asturiana 

- Guillermo Peláez, consejero de Hacienda del Principado de Asturias

- Rosa María Galán, profesora titular de derecho financiero y tributario en la Universidad Complutense de Madrid 

10:30h Fin del acto. Café

