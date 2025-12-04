Vox no acudirá al acto por el Día de la Constitución: "Es una farsa de quienes llevan años intentando desmantelar derechos constitucionales"
Carolina López acusa al PSOE de "dinamitar" la separación de poderes y de "destrozar la igualdad entre españoles" con sus cesiones "a los partidos secesionistas"
Vox no participará por segundo año consecutivo en el acto institucional por el Día de la Constitución, que se celebrará mañana en la Junta General del Principado. La portavoz del partido, Carolina López, ha calificado la convocatoria como “una farsa anual organizada por los mismos que llevan años desmantelando las garantías constitucionales”.
“No vamos a participar en un acto diseñado por quienes atacan los principios que dicen defender. No tenemos nada que celebrar con socialistas y comunistas cuando cada decisión que toman va contra la Constitución y contra los españoles”, ha sentenciado López.
La portavoz de Vox ha insistido en que la Constitución “no es un decorado para hacerse fotos, sino el marco de derechos y libertades que el PSOE rompe cada vez que entrega una parte del Estado a separatistas o a los herederos del terrorismo”.
Para la diputada, “la total entrega al Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos secesionistas está suponiendo cesiones que destrozan la igualdad entre españoles”, lo que, ha insistido, “contraviene los principios de la Constitución, la misma que quieren honrar con actos institucionales vacíos”.
En su opinión, el PSOE “ha dinamitado la separación de poderes” y “metido la mano en todas las instituciones, desde la Fiscalía hasta los medios públicos, con el único objetivo de controlar el poder sin límites”, en otro “ejemplo del desprecio” que siente hacia la Carta Magna.
“Un partido que indulta, amnistía y pacta con quienes atentaron contra la unidad nacional no tiene la menor autoridad moral para celebrar el Día de la Constitución”, ha sentenciado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste