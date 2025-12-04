Vox no acudirá al acto por el Día de la Constitución: "Es una farsa de quienes llevan años intentando desmantelar derechos constitucionales"

Vox no participará por segundo año consecutivo en el acto institucional por el Día de la Constitución, que se celebrará mañana en la Junta General del Principado. La portavoz del partido, Carolina López, ha calificado la convocatoria como “una farsa anual organizada por los mismos que llevan años desmantelando las garantías constitucionales”.

“No vamos a participar en un acto diseñado por quienes atacan los principios que dicen defender. No tenemos nada que celebrar con socialistas y comunistas cuando cada decisión que toman va contra la Constitución y contra los españoles”, ha sentenciado López.

La portavoz de Vox ha insistido en que la Constitución “no es un decorado para hacerse fotos, sino el marco de derechos y libertades que el PSOE rompe cada vez que entrega una parte del Estado a separatistas o a los herederos del terrorismo”.

Para la diputada, “la total entrega al Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos secesionistas está suponiendo cesiones que destrozan la igualdad entre españoles”, lo que, ha insistido, “contraviene los principios de la Constitución, la misma que quieren honrar con actos institucionales vacíos”.

En su opinión, el PSOE “ha dinamitado la separación de poderes” y “metido la mano en todas las instituciones, desde la Fiscalía hasta los medios públicos, con el único objetivo de controlar el poder sin límites”, en otro “ejemplo del desprecio” que siente hacia la Carta Magna.

“Un partido que indulta, amnistía y pacta con quienes atentaron contra la unidad nacional no tiene la menor autoridad moral para celebrar el Día de la Constitución”, ha sentenciado.