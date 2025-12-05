Agenda: qué hacer hoy 5 de diciembre en Asturias

Oviedo

Una partida entre reinas

Conversación sobre "Partida de reinas", la nueva novela de María Teresa Álvarez, a quien acompañará la periodista Carmen González Casal. A partir de las 19.00 horas. Berenguela de Castilla y Teresa de Portugal nunca se han visto, pero las dos han estado casadas con el mismo hombre, el rey Alfonso IX de León. Berenguela sabe que su marido amó a Teresa. A ella también la quiso, aunque de otra forma.

Cuentacuentos

La biblioteca de San Lázaro acoge, a las 18.00 horas, el cuentacuentos titulado "Cuentos de miedete, para niños, niñas y perretes" de David Acera. El aforo es limitado a dos adultos por niño y hace falta inscripción previa.

¿Quieres hacer planes? Recibe todas las tardes en tu correo (antes que nadie) la guía de ocio más completa de Asturias Apúntate aquí

Bebecuentos

"Frío, frío" de Tras la puerta títeres es el bebecuentros que habrá a las 18.00 horas en la biblioteca de Vallobín. Hace falta inscripción previa y el aforo es limitado.

Bellas Artes

"Encuentro moda con Arte. Sostenibilidad e historia de la indumentaria en el arte español", en el marco de la Semana de Pasarela Campoamor en el Museo de Bellas Artes de Asturias. La charla será a las 19.00 horas en la sala 19 del museo de Bellas Artes a cargo de la jefa de Vestuario de la Ópera de Oviedo, Susana de Dios; la directora de Producción y Coordinación Artística de la Ópera de Oviedo, Patricia Cuesta; y la diseñadora de moda Annais Yucra. Entrada libre.

Rigolerdo

La comedia musical "Rigolerdo" se representará, a las 19.30 horas, en el teatro Filarmónica. Este espectáculo está dirigido al público juvenil y las entradas ya están a la venta.

Dos Ajolotes

La Asociación Artística Dos Ajolotes acoge la exposición colectiva de navidad en el número 1 de la calle Pozos. La muestra cuenta con obras de unos, aproximadamente, veinticinco artistas, que ofrecen técnicas de lo más variadas, desde fotografía a pintura sobre lienzo, cianotipias y acuarelas, entre otras. La exposición colectiva permanecerá abierta un mes, del 30 de noviembre al 30 de diciembre. El horario de apertura de los domingos es de 12 a 14 horas mientras que los jueves y viernes será de 19 a 21 horas.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hoy, se inaugura en Milicias Nacionales el mercado con dulces monacales.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Poesía

El salón de actos de la Biblioteca de Asturias acoge hoy a las 19.0 horas el inicio de la cuarta edición del ciclo de poesía QED, dedicado al diálogo de voces poéticas en asturiano con las de otras lenguas y territorios. En esta primera sesión participan Ángeles Carbajal, Diego Solís y Abdul Hadi Sadoun.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, "Saltantes Teatro" ofrecerá la obra "La balada del Norte".

Asociación Belenista de Gijón

A las 19.00 horas, se inaugurará el belén monumental "Las Carolinas" en el Antiguo Instituto. Además, puede visitarse el belén "Una aldea asturiana" en horario comercial.

Escena Xixón

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, "La Westia Producciones" ofrecerá la obra "Saudade".

Sociedad Cultural Gijonesa

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar la charla-debate "Xixón en marcha", con Lorena Gil, Jorge Espina, Carmen Moreno, Álvaro Muñiz y Ángeles Fernández-Ahúja. Organiza la Sociedad Cultural Gijonesa.

Jazz en El Llano

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de El Llano, concierto de "Asturboys and swimmingirl".

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará la película "Aquel verano en París", de Valentine Cadic, en el marco de la programación de Laboral Cinemateca.

Librería La Revoltosa

A las 19.30 horas, se presentará el libro "La bandera de la cumbre", de Pablo Batalla. Le acompañará Noelia Ordieres.

La Caja de Músicos

A las 21.30 horas, concierto de "Losone".

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.30 horas, habrá un festival musical en la sede de la entidad, en la calle Severo Ochoa.

Antiguo Instituto

Hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 12 de abril puede visitarse la exposición "Cajas-ambiente, paisajes urbanos", de Juan Gomila. Los horarios de la Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Escuela de Comercio

Hasta el 14 de diciembre se podrá visitar una exposición por el 65.º aniversario de la Federación de Voleibol del Principado de Asturias.

CMI La Arena

Último día para visitar la exposición "Chernobyl. La amiga invisible", de Iñaki Izquierdo Sestao. Organiza la Asociación Cultural Encuentros Fotográficos de Gijón.El horario del centro es de lunes a viernes de 8.00 a 21.30 horas.

Espacio Astragal

Del 26 de noviembre al 11 de diciembrese podrá visitar la exposición "EnClave Verde", desarrollada en el colegio de Educación Especial de Castiello. Los horarios son de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Será en el Espacio Astragal del Conseyu de la Mocedá de Xixón.

Fundación Alvargonzález

Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 12 de diciembre se podrá visitar la expocisión "No me cuentes cuentos", de Estefanía Martín Sáenz. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 6 de diciembre podrá visitarse la muestra "Brotes verdes para Sandra", de Rafa Rollón. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición "La Colectiva 27", en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Encendido navideño en Avilés

A las 18.45 horas tendrá lugar el tradicional encendido del alumbrado navideño. Desde la calle Galiana partirá la carroza de "Brillantina, el hada de la Navidad", acompañada por el Grupo de Danza Teresa Tessier, hasta la plaza de España, donde se celebrará el acto oficial con la actuación del Coro del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón. Tras el acto, la carroza continuará hasta la pista de La Exposición, donde se estrenará "Navilés", el recinto navideño en el que estará la casa de Papá Noel, la pista de hielo, los hinchables y una zona gastro. Abrirá de hasta las 22.00 horas.

Concierto homenaje a Mike Oldfield

La banda avilesina "Tubular Tribute" ofrecerá un concierto especial en el Auditorio de la Casa de Cultura de Avilés a las 19.00 horas (apertura de puertas a las 18.30) para celebrar el 50.º aniversario del álbum "Ommadawn" de Mike Oldfield. Las entradas están a la venta por 27 euros en la taquilla de la Casa de Cultura y en uniticket.janto.es

Teatro en el Niemeyer

La Sala Club del Centro Niemeyer acoge a las 20.00 horas la obra "Muerde", dentro del ciclo EscenAvilés OFF Niemeyer. Las entradas cuestan 20 euros y pueden adquirirse en las taquillas del Niemeyer, de la Casa de Cultura, del Teatro Palacio Valdés (una hora antes del espectáculo) y en la web centroniemeyer.es

Encuentro con la escritora Nerea Llanes

A las 18.30 horas, la autora Nerea Llanes se reunirá con el público en la sala polivalente de la Casa de Cultura para hablar sobre literatura romantasy. Entrada libre y gratuita.

Taller de introducción al órgano

El Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón acoge de 19.15 a 20.15 horas la primera sesión del taller "Introducción al órgano y su música", impartido por la profesora Judit Busquets. Entrada libre y gratuita.

Taller infantil de animación a la lectura

La Biblioteca Bances Candamo acoge a las 18.00 horas un taller para fomentar la lectura entre niños y niñas de 4 a 8 años, organizado por La Caracola. Plazas limitadas, con inscripción previa en la biblioteca.

Programa juvenil "Hoy se sale"

El Local Social Abierto (José Cueto, 46) ofrece de 17.00 a 21.00 horas el programa "Hoy se sale", dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años. Hoy se incluye un taller emocionario y una charla con una psicóloga. Actividades gratuitas.

Foro Joven de Debate

El Espacio Joven del Edificio Fuero (Fernando Morán, 26) acoge a las 19.00 horas un nuevo foro de debate sobre la influencia de las redes sociales. Entrada libre y gratuita.

Exposición "Cartas de exiliadas. El legado de la palabra y la escritura 1939-1975"

Hasta el 9 de enero se puede visitar en la Casa de las Mujeres la muestra "Cartas de exiliadas. El legado de la palabra y la escritura 1939-1975". Está elaborada con los archivos de la Fundación José Barreiro recoge, a través de una decena de paneles clasificados según la temática, la correspondencia de las mujeres exiliadas y que entablaron comunicación y conexión con la Comisión Socialista Asturiana (CSA) a través de su secretario que era, precisamente, José Barreiro. Abre de lunes a viernes (días laborables) de 09.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

"Mariscal dialoga con Miranda", ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero, Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas._Los

domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición fotográfica en San Juan

Durante toda la jornada, el Espacio Portus (Carretera al Faro, San Juan de Nieva) abre sus puertas para visitar la muestra "Templo y dársena. Anatomía de un proceso", con entrada libre. Horarios: 10.00 a 13.00 horas y 16.00 a 19.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de Santa Bárbara en Mieres

Prosiguen y las fiestas de Santa Bárbara, patrona de los mineros, en Mieres. De 9.00 a 15.00 se repartirá el "bollu" a los socios en el parque Jovellanos. A las 18.30 horas, música con el grupo "Blues Mood" y a las 23.00, la verbena con la orquesta "D’Cano".

Jornadas gastronómicas del pote en el valle de Turón

Nueve establecimientos participan hasta el 8 de diciembre en las jornadas gastronómicas del pote del valle de Turón. La fiesta está declarada de Interés Turístico Regional.

Comienzan las jornadas gastronómicas de la Fabada en La Felguera

Comienzan las jornadas gastronómicas de la fabada en La Felguera. Un total de 16 establecimientos hosteleros ofrecerán diariamente este plato, hasta el día 14 de diciembre. Habrá además actividades complementarias. Hoy a las 20.00 horas tendrá lugar el pregón, con Marcos Morán, de Casa Gerardo, en el teatro José León Delestal.

Fiestas de los pimientos rellenos en Blimea, San Martín

San Martín del Rey Aurelio sigue de fiesta gastronómica. Esta vez le llega el turno a Blimea, con sus jornadas de los pimientos rellenos. El menú puede degustarse en cinco establecimientos. Hoy además habrá mucha fiesta. A las 18.30 se inaugura la iluminación navideña. A las 19.30 se entregará el premio Pimiento de Oro, con el pregón de la médica Itziar Reinoso. El galardonado de este año es el profesor Gonzalo Ordiz. Ya a las 23.00, el baile con la orquesta "Pasito Show".

Jornadas culinarias de la matanza en el concejo de Caso

Siete restaurantes del concejo de Caso ofrecen el menú de las jornadas gastronómicas de la matanza: sopa de hígado, morcilla fresca, manos de cerdo, picadillo, chuletas y postre casero. Todo ello por 30 euros.

Canción asturiana en Laviana

La Casa de Cultura de Pola de Laviana acoge este viernes, a las 19.30 horas, la celebración de un festival de canción asturiana, en el que participarán tres intérpretes premiados en 2024 con el galardón Obdulia Álvarez, "La Busdonga". Se trata de Carlos Velasco, Lorena Corripio y Marina Carbajosa.

Centro

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa "Molinera", al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Exposición de fotos en Cangas de Onís

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Cangas de Onís alberga hasta el 12 de diciembre la muestra fotográfica "Retratos de autor", un repaso por la obra de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición de Mercedes Cano y Antonio Sobrino en Llanes

La exposición "Cardumen" muestra en Llanes obras de Mercedes Cano y Antonio Sobrino que se pueden ver en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura llanisca los días laborables de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Occidente

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.