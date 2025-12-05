Un antiguo jefe de batallón de la UME será el nuevo jefe del Regimiento "Príncipe" a partir del día 12
El coronel José Miguel Garcés Menduiña estuvo destinado los últimos años en la División de Operaciones del Estado Mayor en tareas de seguimiento y el apoyo al sostenimiento de las operaciones en el exterior
El Batallón "San Quintín" inicia su regreso de Eslovaquia el día 11
El coronel José Miguel Garcés Menduiña será el nuevo jefe del Regimiento "Príncipe" número 3, con base en el Acuartelamiento "Cabo Noval" de La Belga (Siero), en sustitución de su actual responsable, el coronel Jesús Manuel Martínez Victoria, que cumple su mandato de dos años. La ceremonia de relevo en el mando será dentro de una semana, viernes, día 12.
Siendo teniente coronel, José Miguel Garcés Menduiña mandó el II Batallón de la UME, con base en Morón (Sevilla). En los últimos años, ha estado destinado en la División de Operaciones del Estado Mayor en tareas de seguimiento y el apoyo al sostenimiento de las operaciones en el exterior. Cuenta con gran pretigio en el Ejército de Tierra.
Perteneciente a la 53ª promoción de la escala superior de oficiales del Ejército de Tierra, se desempeñó como teniente y capitán en el Tercio "Alejandro Farnesio" de la Legión. Posteriormente, hasta 2018, con el empleo de comandante, estuvo destinado al Cuartel General de las Fuerzas Terrestres, pasando ese año a BIEM II de la UME.
Garcés Menduiña tiene una dilatada experiencia en el exterior y ha participado en varias misioens internacionales como la de Líbano, Afganistán , Kósovo o Iraq.
El coronel Martínez Victoria completa un ciclo muy fructífero, que se inició con la celebración en Asturias del Día de las Fuerzas Armadas en mayo de 2024 y continuó con el despliegue en Eslovaquia, en misión de disuasión en el flanco este de la OTAN, que empeñó a los dos batallones del regimiento, el "Toledo" y el "San Quintín". El propio Martínez Victoria mandó el contingente internacional en Eslovaquia en los primeros seis meses de la misión. Los dos batallones han recibido el certificado de "Mission Capable" de la OTAN, por el que se les reconoce que han alcanzado los estándares requeridos de rendimiento, preparación y requisitos operativos para llevar a cabo eficazmente las misiones que se le asignan.
El batallón "San Quintín", que aún está desplegado en Eslovaquia, ha sido el último en recibir la citada certificación. Los alrededor de 300 soldados de la unidad regresarán a Asturias entre el 11 y el 17 de este mes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
- Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
- “Hay meses que es insostenible”, gritan los autónomos de Asturias en una multitudinaria manifestación para reclamar “condiciones dignas”