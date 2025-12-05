Un antiguo jefe de batallón de la UME será el nuevo jefe del Regimiento "Príncipe" a partir del día 12

El coronel José Miguel Garcés Menduiña será el nuevo jefe del Regimiento "Príncipe" número 3, con base en el Acuartelamiento "Cabo Noval" de La Belga (Siero), en sustitución de su actual responsable, el coronel Jesús Manuel Martínez Victoria, que cumple su mandato de dos años. La ceremonia de relevo en el mando será dentro de una semana, viernes, día 12.

Siendo teniente coronel, José Miguel Garcés Menduiña mandó el II Batallón de la UME, con base en Morón (Sevilla). En los últimos años, ha estado destinado en la División de Operaciones del Estado Mayor en tareas de seguimiento y el apoyo al sostenimiento de las operaciones en el exterior. Cuenta con gran pretigio en el Ejército de Tierra.

Perteneciente a la 53ª promoción de la escala superior de oficiales del Ejército de Tierra, se desempeñó como teniente y capitán en el Tercio "Alejandro Farnesio" de la Legión. Posteriormente, hasta 2018, con el empleo de comandante, estuvo destinado al Cuartel General de las Fuerzas Terrestres, pasando ese año a BIEM II de la UME.

Garcés Menduiña tiene una dilatada experiencia en el exterior y ha participado en varias misioens internacionales como la de Líbano, Afganistán , Kósovo o Iraq.

El coronel Martínez Victoria completa un ciclo muy fructífero, que se inició con la celebración en Asturias del Día de las Fuerzas Armadas en mayo de 2024 y continuó con el despliegue en Eslovaquia, en misión de disuasión en el flanco este de la OTAN, que empeñó a los dos batallones del regimiento, el "Toledo" y el "San Quintín". El propio Martínez Victoria mandó el contingente internacional en Eslovaquia en los primeros seis meses de la misión. Los dos batallones han recibido el certificado de "Mission Capable" de la OTAN, por el que se les reconoce que han alcanzado los estándares requeridos de rendimiento, preparación y requisitos operativos para llevar a cabo eficazmente las misiones que se le asignan.

El batallón "San Quintín", que aún está desplegado en Eslovaquia, ha sido el último en recibir la citada certificación. Los alrededor de 300 soldados de la unidad regresarán a Asturias entre el 11 y el 17 de este mes.