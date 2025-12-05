Arcelor sopesa extender hasta 2027 el ERTE en sus factorías de Asturias

La dirección de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal propuso ayer a los representantes de los trabajadores prorrogar más de un año, hasta 2027, el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que se viene aplicando durante este año en sus centros de España, esto es, los de Asturias, Sagunto, Lesaka y Etxebarri.

La razón del ERTE es la caída de pedidos de productos de acero. Según fuentes sindicales, la empresa trasladó a la parte sindical que la prórroga del ERTE, que vence el 31 de diciembre, es necesaria para seguir manteniendo esta "herramienta de flexibilidad". Por lo tanto, el recorte de empleo se extendería hasta 2027.

La propuesta tuvo lugar ayeren una reunión mantenida en Avilés en formato mixto (presencial y telemático) para constituir una comisión negociadora del ERTE por causa productiva, a fin de abordar la posible prórroga. La comisión ha quedado constituida por trece representantes de la parte social: seis de UGT, cuatro de CC OO, dos de ELA y uno de USO.