Asturias levanta la veda de centollos y ñoclas a las puertas de la Navidad, pero con condiciones: deberán pesar como mínimo 800 gramos

Vía libre para capturar centollos y ñoclas en Asturias. La Consejería de Medio Rural ha atendido la petición del sector de que se adelantase el levantamiento de la veda para poder aprovechar las mayores posibilidades de pesca y también por la “especial rentabilidad” que alcanzan ambos productos en estas fechas, con las fiesta navideña a la vuelta de la esquina.

Así las cosas desde el pasado 1 de diciembre ya se puede capturar ñocla y centollo en Asturias de forma artesanal, con miños con condiciones: que las piezas tengan como mínimo 14 centímetros y un peso de 800 gramos, y que el arte de pesca se largue a una distancia mínima de media milla desde la costa hasta el 15 de febrero.

Hasta ahora la pesca del centollo y la ñocla estaba vedada desde el 1 de agosto hasta el 15 de diciembre, fechas en las que también estaba prohibido usar miños.

Aficionados

La Dirección de Pesca atiende así la petición del sector, con el fin de rentabilizar la campaña de un producto que suele ser muy habitual en las mesas por Navidad.

Esta flexibilización se produce en un contexto en el que los aficionados a la captura de andaricas y oricios reclaman poder retomar su actividad, prohibida con el fin de permitir la recuperación de las especies. Los pescadores deportivos sostienen que su impacto es mínimo en la conservación de andaricas y oricios.