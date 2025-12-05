Asturias quiere hacer todo lo posible para evitar la llegada de la peste porcina: habrá más cacerías de jabalí
Medio Rural prepara un plan que incluye reforzar la recogida de animales muertos y pedirá a los cazadores aumentar los controles
Todo es poco para frenar el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Barcelona y evitar que la temible enfermedad, letal en cerdos y jabalíes, llegue a Asturias. La Consejería de Medio Rural del Principado prepara un plan de actuaciones para reforzar los protocolos ya establecidos. Y entre las medidas que se plantean figura aumentar los controles poblacionales de jabalíes –los principales transmisores del virus– en zonas de seguridad que no tengan gestión y estén cercanas a los núcleos poblaciones, y pedir a los cazadores que incrementen la presión cinegética en los cotos regionales. Además, se quiere reforzar la vigilancia sanitaria "pasiva", en cuanto a recoger de forma exprés los animales que aparecen muertos de forma especial.
La alarma es máxima en España y los trabajos son incesantes en el área donde se focaliza el brote en Barcelona –en las últimas horas superan el medio centenar los jabalíes hallados muertos, si bien los positivos son menos– con la UME y efectivos de otras comunidades desplegados para abatir los animales.
La decisión de ampliar la presión cinegética y contar con los cazadores para que eliminen más jabalíes de los previstos en las cacerías autorizadas –en Asturias, de octubre a diciembre son más de 170– se ha adoptado ya en otras comunidades como Castilla y León, Galicia y Aragón. Muchas comunidades han pedido al ministro Luis Planas una reunión para hablar del brote.
La Xunta aumentará las batidas en determinadas comarcas que hay superpoblación. En Aragón, la comunidad española con mayor número de cabezas de porcino, se ha aprobado un decreto ley para prevenir la entrada de la enfermedad y subvencionarán a los titulares de los cotos de caza con 30 euros por jabalí abatido; además, darán ayudas de 25 euros por pieza a los encargados de recoger los cadáveres y llevarlos a las plantas de destrucción.
