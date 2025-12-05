Asturias, entre los territorios con mayor riesgo de que se propague el virus de la peste porcina

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha creado un comité científico para el asesoramiento del brote de peste porcina africana (PPA) en España. En concreto, dicho grupo ha sido constituido una semana después de la aparición de los primeros positivos en jabalíes en Cerdanyola del Vallés (Barcelona) y que, de momento, ha sido detectado en 13 animales silvestres.

La alerta es máxima y todas las comunidades se han puesto manos a la obra para tratar de blindarse y evitar que la pese entre en sus territorio y se cebe con sus explotaciones. Un solo caso obliga al vacío sanitario, es decir, a sacrificar a todos los animales de la granja. En Asturias el temor principal se concentra en los criadores de la raza autóctona gochu asturcelta, con pocos ejemplares. El sector asegura tajante que de entrar la peste en el Principado sería el fin de la raza.

Mapa del riesgo para las ganaderías porcinas españolas por presencia de jabalís. / MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

En el Principado se baraja la ampliación de la batidas de jabalíes y también se quiere reforzar la vigilancia y control de animales muertos, para agilizar su retirada. Además, está en vigor el protocolo en estos casos, con intensificación de controles.

Y es que la region está incluida en el grupo de territorios más sensibles para la propación del virus dado su alto número de jabalíes. Según el plan nacional de gestión de la raza, elaborado por la dirección general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, las zonas con mayor riesgo se concentran en Extremadura, el norte de Andalucía, el este de Galicia, el centro de Asturias y algunas comarcas del centro de Catalunya y el sur de Murcia.

Seguimiento

Este viernes, el Ministerio ha creado la citada comisión de seguimiento -varias comunidades han reclamado un reunión sectorial para abordar la crisis- con el objetivo de seguir la evolución de la enfermedad, con una elevada mortandad entre los animales afectados, así como el análisis de las posibles medidas para controlar y erradicar el virus en España, en relación con este caso.

Se trata de un grupo de trabajo permanente y consultivo, que estará operativo mientras continúe el brote detectado en la provincia de Barcelona el pasado 28 de noviembre. De este modo, estará presidido por la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Castaño, y contará con una representación de la comunidad científica en el ámbito veterinario y ganadero, con la posibilidad de invitar a otros expertos en materias concretas y a representantes sectoriales.

Además, este comité presentará un informe sobre la aparición de la PPA en España, su evolución y las medidas a adoptar para su contención, a partir de los datos oficiales de las distintas administraciones y de la información y bibliografía científica. También elaborará un informe final de conclusiones cuando se erradique la enfermedad para modificar y mejorar la actuación de las distintas administraciones.