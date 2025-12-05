Blindaje al percebe asturiano por Navidad: así se protege uno de los "bocados" más exclusivos en las fiestas

Es uno de los bocados más exquisitos y también más exclusivos durante todo el año, pero en Navidad mucho más. El percebe asturiano cotiza alza por estas fechas, con las fiestas a la vuelta de la esquina. Es lo que lo convierte en una captura objetivo de los pescadores furtivos.

Para evitar que estos se salgan con la suya no perjudiquen a los pescadores con licencia y que viven de la actividad extractiva, el Principado, la Delegación del Gobierno en Asturias y la Guardia Civil han decidido como todos los años reforzar las acciones de vigilancia sobre la campaña del percebe. Además de mantener a raya a los furtivos, también se logra evitar la explotación excesiva.

La campaña de vigilancia es el principal acuerdo de la reunión que han mantenido este viernes el director general de Pesca Marítima, Francisco González, y la directora del Área de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno, Susana González, con representantes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de la Guardia Civil del Mar para coordinar las medidas de control hasta el final de la campaña.

Reunión sobre el percebe, este viernes, en Oviedo. / Principado de Asturias

Para evitar el furtivismo y garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera, se ha acordado incrementar los controles en la costa, en las lonjas y en el transporte por carretera, para comprobar tanto la documentación oportuna como las condiciones de los productos. Estos controles se realizarán de modo conjunto entre la inspección y vigilancia pesquera del Principado, el Seprona y la Guardia Civil.

Plan de explotación

Los planes de explotación del percebe, en cuyo marco se han otorgado 274 licencias, comenzaron el 1 de octubre y se extenderán hasta el 31 de abril de 2026. Esta planificación permite acotar zonas de pesca y limitar capturas, con el fin de conjugar la rentabilidad del recurso con su necesaria sostenibilidad.

En el ámbito de sus competencias, los inspectores del Gobierno de Asturias y de la Administración General del Estado se coordinarán de forma semanal para efectuar las labores de vigilancia, que se reforzarán durante los periodos de veda en las áreas de pesca y en las fechas navideñas, así como todo lo relacionado con la comercialización de las capturas y su transporte por carretera.