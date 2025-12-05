Cae una organización criminal que blanqueó más de 700 millones de euros en criptomonedas, una operación con participación de especialistas de la Jefatura de Asturias

Agentes de la Policía Nacional han participado en una operación coordinada por EUROPOL, y en la que han intervenido autoridades policiales de otros ocho países europeos, contra una red de inversión en criptomonedas fraudulentas que, presuntamente, blanqueó más de 700 millones de euros a gran escala. En el operativo tuvieron un papel relevante especialistas de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, que realizaron un seguimiento de las transacciones de criptomonedas que permitieron relacionar varios de los objetivos de esta operación y colaboraron tanto en detenciones como registros domiciliarios.

Nueve personas han sido detenidas, una de ellas en Sitges (Barcelona), como sospechosas de blanquear fondos ilícitos generados por plataformas fraudulentas de criptomonedas. Asimismo, se han intervenido 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas y 300.000 euros en efectivo. Con esta operación se culminan años de investigación y la desarticulación efectiva de un entramado criminal que se extendió más allá de Europa.

La investigación comenzó tras conocer la existencia de una plataforma de criptomonedas fraudulenta que, con el tiempo, se convirtió en una operación compleja y de gran alcance que reveló toda una red de engaño y lavado de dinero. La red criminal operaba numerosas plataformas falsas de inversión en criptomonedas, atrayendo a miles de víctimas mediante sofisticados anuncios en redes sociales que prometían altas rentabilidades. Las víctimas recibían múltiples llamadas de call centers delictivos, con sofisticados sistemas de telefonía para enmascarar las llamadas y las manipulaban para que siguieran realizando pagos mostrándoles rentabilidades infladas en plataformas de inversiones falsas.

Una vez que las víctimas transferían sus criptomonedas, los fondos eran robados y blanqueados a través de plataformas de intercambio de criptomonedas. Para ello creaban diversas webs con apariencia de plataforma de trading o diversas empresas radicadas por toda Europa para realizar el blanqueo de capitales. A medida que los investigadores desvelaron los entresijos de la operación, se hizo evidente que esta red había crecido mucho más allá de un único esquema de fraude, involucrando múltiples plataformas fraudulentas y una sofisticada infraestructura financiera que se extendía por toda Europa y más allá.

El pasado mes de octubre se llevó a cabo la primera fase de la operación, con varios operativos policiales coordinados en Chipre, Alemania y España a petición de las autoridades francesas y belgas. Como resultado, nueve personas fueron detenidas, una de ellas en España, como sospechosas de blanquear fondos ilícitos generados por plataformas fraudulentas de criptomonedas.

En las entradas y registros llevadas a cabo en el marco de la operación se intervinieron 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas, 300.000 euros en efectivo, dispositivos digitales y relojes de alma gama. El registro practicado en Sitges (Barcelona) contó con la colaboración de los Mossos d´Esquadra y se intervinieron 5 teléfonos móviles y dos ordenadores portátiles.

La operación se desarrolló en estrecha colaboración con las autoridades de Francia, Bélgica, Alemania, España, Malta, Chipre y otros países. En esta primera fase de la investigación se contó con el apoyo de Europol y Eurojust.

La segunda fase, dirigida contra otro pilar clave del ecosistema de fraude de inversiones, tuvo lugar en el mes de noviembre y estuvo centrada en la infraestructura de marketing de afiliación que sustenta las estafas en línea. Las acciones coordinadas se dirigieron a empresas y sospechosos responsables de campañas publicitarias fraudulentas en redes sociales. En los últimos años se han difundido anuncios engañosos que suplantan la identidad de reconocidos medios de comunicación, famosos y políticos.

El uso frecuente de vídeos deepfake ha supuesto un desafío significativo a nivel mundial. Los datos de inversores potenciales obtenidos mediante publicidad manipulada, incluso en plataformas de confianza, son cruciales para el funcionamiento de la industria de las estafas de criptomonedas.

En esta segunda fase de la operación, y bajo la coordinación de EUROPOL, se actuó en Bélgica, Bulgaria, Alemania, Israel y Países Bajos. Entre los objetivos se encontraban empresas que anteriormente ofrecían servicios de marketing de afiliación y una empresa de software neerlandesa que proporcionaba la infraestructura técnica.

Las medidas conjuntas adoptadas en octubre y noviembre representan un ataque coordinado contra los diversos pilares de la industria del fraude de criptomonedas en línea. La investigación ha permitido descubrir cómo se han blanqueado más de 700 millones de euros a través de un laberinto de plataformas de intercambio de criptomonedas que explotaban el anonimato digital para ocultar flujos ilícitos. Después de las actuaciones coordinadas, múltiples detenciones e incautaciones, las autoridades continuarán rastreando los activos de la organización criminal en los países donde ha operado.