El Corte Inglés presenta más de 1.500 opciones de dulces navideños para compartir estas fiestas

El Corte Inglés presenta en sus centros más de 1.500 propuestas de dulces de Navidad que mezclan tradición y sabores innovadores. A los dulces clásicos y atemporales se suman propuestas influenciadas por varias tendencias internacionales, como el chocolate Dubái. La compañía ha ampliado su surtido de dulces que, además, se convierten en nuevas opciones para regalar gracias al cuidado diseño de sus cajas y empaquetados especiales.

Turrón

El turrón sigue siendo el imprescindible de las sobremesas navideñas. El surtido incluye los clásicos de almendra y chocolate de marcas como 1880, Delaviuda, Lacasa o Vicens, que mantiene su gama Sinergia junto a chefs como Quique Dacosta, Ángel León, Jordi Roca y Albert Adrià. Entre las novedades, destacan sabores como rosco de vino, praliné de naranja, leche merengada o panettone.

Las propuestas más atrevidas llegan de la mano de Dabiz Muñoz, con turrones de Nachos Texmex, Chicken Waffle, Cookies & Cream a la brasa y Pizza Margarita, este último en formato circular.

Panettone

Los panettones y pandoros de El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection ofrecen los sabores clásicos y atemporales, pero también suman opciones en tendencia, como el de crema de pistacho . En el Club del Gourmet se encuentran ediciones exclusivas para El Corte Inglés de panettones de Chiostro di Saronno y de Filippi en latas decorativas.

También hay propuestas sorprendentes: Chocolate y Pera (Casa Losito), Tiramisú y Spritz (Maina) o Espresso Martini (Alessandro Ristori), además de referencias premium como Raúl Asencio, Rinaldini, Flamigni o Fratelli Sicilia.

Figuras de chocolate, bombones y calendarios de adviento

Los calendarios de adviento son un clásico para regalar, con opciones de especiales de El Corte Inglés , y marcas como Kinder, Lindt, Ferrero, Neuhaus o Michel Cluizel.

Las figuras de chocolate incluyen diseños tradicionales ( monedas , Papá Noel, Reyes Magos) y originales como pingüinos de Kinder.

En bombones, la oferta abarca surtidos de Nestlé, Ferrero, Lindt, Maxim’s, Cluizel, Neuhaus, Godiva, además de propuestas exclusivas como botellitas de chocolate Cocktails o Whisky Single Malts (Anthon Berg) y Lingotes de chocolate (Leone).

Tendencias internacionales y nuevos sabores

El Chocolate Dubái, relleno de crema de pistacho y pasta hilada crujiente, se ha convertido en fenómeno global y está presente en turrones (Delaviuda, La Casa, 1880), bombones (Lindt, Sorini) y panettones (Augusta, Vergani). También hay versiones innovadoras como Chocolate à la Dubai de mango , cabello de ángel o té matcha.

El pistacho se consolida como sabor estrella en polvorones (Vicens, 1880), panettones ( El Corte Inglés Selection ), bombones y mazapanes.

Dulces para regalar

El catálogo incluye galletas, bombones y panettones en cajas y latas con diseños navideños, luces y música. Destacan las galletas de mantequilla con música de Snoopy por el 75 aniversario de Peanuts. Algunas propuestas incorporan juegos para sobremesas, como puzzles de 300 piezas o bingo familiar .

Opciones para mascotas