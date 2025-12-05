Disfruta de una Navidad de cuento en Los Prados

El centro comercial Los Prados se prepara para vivir "Una Navidad de cuento", una campaña pensada para que las familias disfruten de estas fiestas con planes cerca de casa. Desde hoy, viernes 5 de diciembre y hasta el 6 de enero, la decoración navideña y una cuidada programación de actividades convertirán la galería comercial ovetense en un pequeño universo de fantasía, historias y personajes entrañables.

El corazón de la campaña será la "Casa de los Cuentos de Navidad", un acogedor espacio de madera que se inaugurará hoy. También esta tarde, entre las 17.30 y las 20.30 horas, el público podrá disfrutar de un cuentacuentos inspirado en "Cuentos de Navidad", de Charles Dickens, que invitará a pequeños y mayores a redescubrir el espíritu navideño a través de la palabra y la imaginación. Esta "Casa de los Cuentos de Navidad" está concebida como un escenario donde las historias cobran vida y cada visita se convierte en una experiencia inolvidable, llena de magia, ternura y ambiente navideño.

La programación continuará con varias propuestas creativas para el público infantil. El 20 de diciembre, de 17.30 a 20.30 horas, se celebrará un taller de manualidades dedicado a Rudolf, el famoso reno de la historia navideña que guía el trineo de Papá Noel con su brillante nariz roja. Niños y niñas podrán dar rienda suelta a su imaginación elaborando manualidades inspiradas en los mundos de sus cuentos favoritos, con Rudolf como eje de esta encantadora actividad.

Mupi con la programación navideña en Los Prados. / Pablo Solares

Una semana después, el 27 de diciembre, llegará el turno del taller de manualidades "El sombrero loco", también en horario de 17.30 a 20.30 horas. En esta ocasión, será el Sombrerero Loco, icónico personaje de Alicia en el País de las Maravillas, quien sirva de inspiración para las creaciones. El taller está dirigido a niñas y niños a partir de 4 años, con un máximo de 20 participantes por turno, favoreciendo así un ambiente cercano y participativo en el que cada pequeño pueda disfrutar al máximo de la experiencia.

Ya en enero, la fantasía se trasladará al maquillaje con el "Pintacaras de cuento", que tendrá lugar el 3 de enero, de 17.30 a 20.30 horas. Dos puestos de pintacaras atendidos por monitores y monitoras caracterizados como personajes de cuentos clásicos –princesas, hadas, héroes o aventureros– transformarán a los niños y niñas en protagonistas de su historia favorita. A través del color, la fantasía y la creatividad, se generará un ambiente mágico y participativo en el que cada rostro se convertirá en un personaje de cuento.

Uno de los momentos más esperados de la programación será la llegada de Papá Noel y del Paje Real a la Casita de los Cuentos de Navidad. Del 19 al 23 de diciembre, Papá Noel recibirá a las familias en horario de 17.30 a 20.30 horas, para que los más pequeños puedan entregarle sus cartas, contarle sus deseos y hacerse una foto en un entorno lleno de magia y fantasía. Ya en 2026, los días 2, 3 y 4 de enero, será el Paje Real quien ocupe la casita en el mismo horario, asegurándose de que todas las cartas lleguen a tiempo a los Reyes Magos.

Envoltorio solidarios

Además, los días 2, 3 y 4 de enero se ofrecerá en el centro comercial un servicio solidario de envoltorio de regalos a favor de la Fundación AINDACE, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Una propuesta que permite colaborar con una causa solidaria al tiempo que se preparan los últimos detalles de los regalos navideños.

Con esta programación, el centro comercial Los Prados propone una auténtica "Navidad de cuento", con actividades para todas las edades y una agenda repleta de planes para que las familias asturianas disfruten de estas fiestas sin renunciar a la magia ni a la ilusión.