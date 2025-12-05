La estampa navideña que luce Somiedo, uno de los principales destinos del puente festivo en Asturias (donde todavía se dejan ver los osos)

Asturias prevé un puente festivo de buena afluencia y en Somiedo, uno de los principales destinos, se preparan para ello. Los alojamientos del Parque Natural tienen buenas reservas. De ahí que el Ayuntamiento de Somiedo, en mano de Belarmino Fernández Fervienza, se hayan puesto manos a la obra para despejar carreteras y calles de nieve con el fin de facilitar el transporte por todo el territorio.

Teito con nieve en Somiedo. / Ayuntamiento de Somiedo

Uno de los destinos preferidos de los visitantes de un tiempo a esta parte es el mirador de La Farrapona, que desde que se estrenó hace un año aproximadamente se ha convertido en lugar de peregrinaje. No es para menos ante las bonitas vistas que se obtienen del valle de Saliencia. En el mirador se ofrece información al respecto. Estos días las fotografías serán en blanco, porque la nieve cubre los alrededores, ya que La Farrapona está a algo más de 1.700 metros.

En el pueblo de Valle de Lago también se preparan para los turistas. La carretera de 8 kilómetros que lo separa de Pola, la capital somedana, está despejada, si bien se recomienda precaución para evitar incidentes debido al hielo.

Carretera a La Farrapona. / Ayuntamiento de Somiedo

Tras los últimos días de bajas temperaturas, lo que ha facilitado que nieve en las alturas, el puente festivo no se prevé complicado en cuanto a la meteorología. La previsión para Asturias es que las temperaturas suban en general algo y de aquí hasta el lunes las lluvias vayan a menos.