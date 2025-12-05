La fabada es la reina en La Felguera

Toda una Fiesta de Interés Turístico Regional se celebra en Langreo hasta el 14 de diciembre. "Su Excelencia La Fabada" llena de sabor La Felguera desde el día de hoy. Los establecimientos hosteleros del concejo disponen ya de numerosas reservas para degustar, ahora más que nunca, uno de los platos más representativos de la gastronomía asturiana, santo y seña de Langreo. Organizadas por la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro, en colaboración con el Ayuntamiento, la cita cuenta con un notable seguimiento. No es para menos, y es que la fabada es excelente en La Felguera.

En el día de hoy tendrá lugar el pregón, cortesía del chef Marcos Morán, del restaurante de estrella Michelin Casa Gerardo. El acto se celebrará en el Teatro José León Delestal a las 20.00 horas y contará con la participación de la Banda de Gaitas Conceyu de Llangréu y del gaitero Daniel Meré, miembro de la Banda de Gaites de Corvera y director de la Banda de Gaites Cabu Peñes, de Gozón.

El día de mañana se abrirá con el mercado de artesanía y productos asturianos, que ocupará el Parque Dolores F. Duro y que operará en horario de 11.00 a 15.00 horas, tanto el sábado como el domingo y el lunes. Alrededor de las 13.00, en el mismo lugar, el grupo "Los de Siempre" amenizará una apasionante sesión vermut. Por otro lado, la Bandina los Asturianos de Riañu ofrecerá un pasacalles.

Marcos Morán, pregonero de las jornadas / LNE

Una de las citas más destacadas del domingo será el Concurso de Fabada, que se desarrollará en el Parque Dolores F. Duro a partir de las 11.00 horas y cuyos premios se entregarán alrededor de las 13.30. A mediodía comenzará una visita teatralizada por La Felguera: el punto de encuentro será la Oficina de Turismo del parque. Los Gaiteros del Carbón amenizarán el día con un pasacalles.

El lunes, "LuiSol" y el grupo Ribanos pondrán la nota musical a la sesión vermut de las 13.00 horas, después de que a las 12.00 tenga lugar una nueva visita teatralizada por la localidad langreana.

La nota más reseñable del viernes, día 12, será el espectáculo Pinceladas Musicales, que se llevará a cabo en el Teatro José León Delestal. Las entradas estarán a la venta en la sede de la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro.

Fabadas a concurso / David Orihuela

El sábado, día 13, se presentará la Cofradía Gastronómica "Su Excelencia La Fabada". Será en el salón de actos de la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro. La Bandina Trisquel será la protagonista del pasacalles de la jornada.

Las fiestas terminarán el domingo, día en que la Banda de Música de Langreo deleitará a todos los asistentes a su concierto en el Parque Dolores F. Duro, a las 13.00 horas.

Durante la cita gastronómica, además, en las calles de La Felguera se podrá ver la exposición "Su Excelencia La Fabada", en colaboración con la Asociación Fotogtáfica Asemeyando.