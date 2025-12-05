El empresario asturiano Francisco Rodríguez será Socio de Honor 2025 de Compromiso Asturias. La entidad celebrará el próximo lunes 29 de diciembre su XVII Encuentro Anual de Socios en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón, a partir de las 19:00 horas. La organización reunirá, un año más, a todos los socios, jóvenes y empresas colaboradoras que contribuyen activamente a su crecimiento y consolidación como entidad de Utilidad Pública.

Durante el acto se hará entrega de la distinción Socio de Honor 2025 a Francisco Rodríguez, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y a su labor en la preservación de la memoria histórica de la emigración asturiana. Como parte del homenaje, recibirá una obra del artista asturiano Marcos Tamargo, pionero en la técnica MoveArt y conocido por sus retratos de numerosos Premios Nobel.

Con esta distinción, Rodríguez se incorpora a una lista de personalidades que han sido reconocidas por Compromiso Asturias a lo largo de los años, entre ellas Loreto Ordóñez (2024), Mauro Guillén (2023), Adolfo Rivas (2022), Irene Cano (2021), María Neira (2020), José Manuel Campa (2019), Marcelino Fernández Verdes (2018), Bruno Sánchez-Andrade (2017), el Padre Ángel (2016), Javier Bauluz (2015) o César Cernuda (2014). También figuran nombres como Amador Menéndez (2013), Rosa Fernández (2012), Carlos López Otín (2012), Enrique Figaredo Alvargonzález (2011), Víctor García de la Concha (2011), así como los ya fallecidos Gil Carlos Rodríguez Iglesias (2010), Diego Carcedo (2010), Margarita Salas (2009) y José Cosmen (2009).

Desde la organización destacan que el nombramiento de Rodríguez pone en valor una carrera marcada por la innovación, la internacionalización y el compromiso social, siempre vinculada estrechamente a Asturias. Compromiso Asturias subraya además su influencia como referente y fuente de inspiración para las nuevas generaciones de líderes.

La entidad considera que su incorporación al elenco de socios honoríficos confirma el impacto duradero de su trayectoria y su dedicación a la excelencia en los ámbitos profesional y personal. Con este reconocimiento, Compromiso Asturias reafirma su misión de homenajear a quienes contribuyen de forma notable al desarrollo económico, cultural y social de la región.