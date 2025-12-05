Llagar El Quesu reabre sus puertas tras reparar los daños del incendio de finales de octubre

El pasado 24 de octubre, Llagar El Quesu, una de las parrillas más emblemáticas de Asturias, vio cómo se iniciaba un inesperado incendio en el cuadro eléctrico del local. Era primera hora de la mañana y el restaurante se encontraba en ese momento cerrado al público, sin clientes ni personal en su interior. Quiso la fortuna que en ese momento, una dotación de la Guardia Civil del puesto de Noreña viese salir humo del establecimiento, procediendo a avisar inmediatamente a los bomberos. Una inmediatez que, según los equipos de extinción desplazados a sofocar el incendio, pudo significar la salvación del restaurante.

Si bien la primera impresión de daños no aparentaba revestir excesiva gravedad, lo cierto es que el humo y las llamas causaron más desperfectos en las instalaciones de los inicialmente evaluados. Muy a su pesar, la dirección de Llagar El Quesu se vio abocada a cerrar las puertas e iniciar contrarreloj el proceso de reparar desperfectos lo antes posible.

Parrilla de Llagar El Quesu / Pablo Solares

Durante la duración de las obras, muchos clientes acudían de manera incesante al restaurante, contando con disfrutar de una buena bandeja de costillas, unos criollos o un chuletón, todo cocinado en la espectacular parrilla del local. Todos deseando encontrarse ya abierto un establecimiento que forma parte de la mejor tradición culinaria de Asturias. Pero las obras han debido prolongarse por casi mes y medio porque nada ha querido dejarse al azar, ejecutando todas y cada una de las reparaciones necesarias sin escatimar en medios.

Hoy viernes 5 de diciembre, Llagar El Quesu vuelve a abrir sus puertas, dejando atrás seis semanas de intenso trabajo de toda la plantilla, que ha dado lo mejor de sí para hacer que todo estuviese listo lo antes posible. Seis semanas movidas por la ilusión de ver otra vez en pleno rendimiento una de las mejores parrillas de Asturias, con casi 100 años de historia hostelera a sus espaldas.

Pablo y Miguel García- Vigón, responsables del Llagar El Quesu / Pablo Solares

En palabras de su director general, Miguel García-Vigón, "lo ocurrido pudo ser muy grave pero, afortunadamente, todo ha quedado en un proceso de reparación que ha resultado tener más duración de la prevista, pero que ha merecido la pena. Llagar El Quesu vuelve a abrir sus puertas con espíritu e instalaciones renovadas, pidiendo disculpas a todos aquellos clientes que han intentado venir mientras el local estaba cerrado, pero convencidos de que, con esta apertura, seguiremos prestando el servicio de calidad que siempre hemos dado. La implicación y compromiso de todo el personal han sido espectaculares. No podemos estar más orgullosos de nuestro equipo".

Por su lado, Pablo García-Vigón, administrador de la sociedad, agradeció expresamente la profesionalidad de la patrulla de la Guardia Civil que hizo el primer aviso así como la rápida actuación de los equipos de bomberos desplazados. Incidió García-Vigón en recordar que "se ha salvado un negocio que da empleo de calidad a más de 20 personas y no hay palabras suficientes para agradecer eso".

Hoy, viernes 5 de diciembre, reabre sus puertas Llagar El Quesu. Vuelve el de siempre, mejor que nunca.