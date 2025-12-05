El mejor chef del mundo desvela en qué restaurante de Asturias se come la mejor fabada

Opiniones sobre dónde se come la mejor fabada asturiana hay muchas. Depende de gustos. El mejor chef del mundo durante tres años consecutivos, Daviz Muñoz, ha dejado claro cuál es su preferida. La receta viene de un icónico restaurante de Asturias que posee 1 Estrella Michelin. Sin embargo, el cocinero madrileño no se ha tenido que mover de la capital para probarla.

El pasado mes de noviembre el restaurante Casa de Comidas, dirigido por el chef sevillano Rafa Zafra, sirvió un menú especial dedicado a la fabada de Prendes y que contó con la colaboración de Marcos Morán, de Casa Gerardo. Daviz Muoz, chef de DiverXO, acudió y se deshizo en elogios ante la fabada.

No es el único. El chef José Andrés también aseguró que su fabada favorita era la de Casa Gerardo.

Ubicado en Prendes (Carreño), Casa Gerardo es conocido por su cocina tradicional y su selección de productos de proximidad. Uno de sus platos estrella es la fabada asturiana. En una docuserie, el chef José Andrés cocina una junto con Pedro Morán y utilizan “las mejores habas del mundo", según apuntó el mierense. Se deshacen "como mantequilla", añadió.

A Casa Gerardo tampoco le faltan premios. Además de la prestigiosa Estrella Michellin, también tiene 3 soles de la Guía Repsol.

"De la mano de Pedro y Marcos Morán, cuarta y quinta generación respectivamente, continúan sorprendiendo con sus propuestas culinarias, cargadas unas de sólida tradición -fabes con almejas- y otras resplandecientes de creatividad -salpicón de 'bugre' y 'pixín' con vinagreta de Geles-", explica la Guía Repsol sobre este restaurante