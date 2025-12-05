La Navidad llega a Verdú, con una explosión de sabores artesanos

La campaña navideña ya está en marcha en Diego Verdú y este año llega cargada de innovación, tradición y una clara apuesta por la excelencia artesanal. La firma ovetense, referente en turrones y dulces navideños, quiere dar especial protagonismo a sus lingotes de chocolate, una propuesta gourmet que está conquistando a los amantes del cacao. Los hay rellenos de pistacho, chocolate con leche, vainilla, baileys y almendra, además de una versión inspirada en el clásico turrón blando.

Un panettone renovado: fermentación lenta y miga más alveolada.

El panettone, uno de los productos estrella de la casa, también llega con importantes novedades. La marca ha renovado su proceso de elaboración apostando por una fermentación más larga, que aporta una miga más esponjosa y un alveolado visible, que mejora la textura y el sabor.

Entre las nuevas variedades destaca el de pistacho con chocolate blanco o el de almendra amarga con albaricoque, así como el de avellana y café, sin olvidar el panettone de frutas, al igual que el de chocolate, apto para alérgicos a frutos secos, tal como explica Jesús Valdés, quinta generación al frente del negocio, que es la empresa familiar más antigua de Asturias. Sin duda, se trata de una colección de delicias pensada para llegar a todos los paladares y necesidades.

Novedad: polvorón vegano en aceite de oliva

Entre las incorporaciones más destacadas de este año se encuentra un polvorón elaborado con aceite de oliva, de receta vegana, aunque manteniendo la presencia de almendra para conservar su esencia tradicional.

Turrones para todos los gustos

Diego Verdú mantiene su catálogo clásico con turrón duro, blando y de chocolate, disponibles tanto en los puntos de venta físicos de la firma, en la calle Milicias Nacionales de Oviedo, y en Cimadevilla, al lado del Ayuntamiento, como en puntos de venta seleccionados entre los que destacan el Corte Inglés de Salesas (Oviedo), y el de Gijón, o el mercado navideño de la Plaza de Porlier, una cita a la que Verdú se mantiene fiel. A ello se suma una cuidada selección de mazapanes y los populares turronitos, presentados en elegantes cajas de 10 y 20 unidades. Este formato está experimentando un crecimiento notable: ya se han vendido 435 cajas en lo que va de campaña.

Bombones de turrón y chocolate Valrhona: lujo en pequeño formato

Otra de las apuestas más llamativas son los nuevos bombones de turrón, con rellenos inspirados en sus recetas tradicionales y coberturas en chocolate blanco, dorado, con leche o negro. Para ellos utilizan chocolate Valrhona, una de las firmas francesas más prestigiosas. La incorporación de una nueva cinta transportadora ha permitido aumentar la capacidad de producción para hacer frente a una demanda creciente.

Ventas online y presencia nacional

Además de los puntos de venta físicos, la tienda online se ha consolidado como un canal clave: "Resulta muy cómodo", destacan desde la empresa, que recibe numerosos pedidos desde Madrid, Murcia, Granada y otras provincias, e incluso desde Oviedo, con la ventaja de que no hay que hacer colas y el producto se recibe a domicilio.

El complemento perfecto: helados artesanos

La marca no olvida su especialidad en heladería —conocida todo el año— y propone sus helados artesanos como acompañamiento perfecto para los postres navideños, disponibles tanto para el hogar como para restaurantes

La historia de la firma ovetesne comenzó en 1878, cuando Diego Verdú Monerris, un joven de 17 años de Jijona, Alicante, viajó a Asturias para vender turrones y dulces navideños artesanales. Inicialmente, instaló su tienda en Oviedo y, aunque enfrentaba dificultades de transporte, su negocio prosperó. Diego Verdú operaba de forma estacional, regresando a Jijona después de la campaña navideña. A finales de los años 30, la empresa decidió abrir todo el año y comenzó a producir helados y nata montada. La familia Verdú, actualmente en su quinta generación, continúa con la tradición, destacándose por la calidad de sus turrones, especialmente el de Jijona y Alicante. Siguen elaborando de forma artesanal dulces tradicionales como mazapanes y almendras rellenas, manteniendo las recetas centenarias.