Nuevos trenes para Asturias: Óscar Puente reconoce que se trata del "material más obsoleto de toda la red"
El Gobierno invertirá 1.600 millones de euros en Asturias para renovar la red ferroviaria
El Gobierno de España destinará a Asturias una inversión de 1.600 millones de euros para llevar a cabo un amplio plan de modernización de la red ferroviaria. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido esta mañana que el material ferroviario que opera actualmente en la comunidad es “posiblemente el más obsoleto de toda la red”, una situación que lleva años generando incidencias, retrasos y malestar entre los usuarios.
Ante este escenario, Puente anunció que su departamento pondrá en marcha “un plan de inversión muy importante” cuyo objetivo principal será la adquisición de nuevos trenes. El ministro señaló que la previsión es que los nuevos convoyes lleguen en 2026 y puedan entrar en servicio “lo antes posible”, de manera que los usuarios comiencen a notar mejoras tangibles en la calidad del transporte.
Esta actuación en Asturias será similar a la que el Ejecutivo acometerá en Cantabria, donde la red ferroviaria presenta problemas muy parecidos. En la comunidad vecina, los retrasos y las dificultades de circulación son frecuentes, especialmente en los trayectos que conectan Santander con otros núcleos urbanos. “Son zonas con una orografía compleja”, explicó Puente, aludiendo en concreto a la línea Santander-Bilbao, que atraviesa terrenos montañosos y condiciona tanto el mantenimiento como la operatividad del servicio.
