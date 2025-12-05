El precio de la vivienda en Asturias sube a un nivel inédito desde antes del estallido de la burbuja
La región registra el sexto mayor aumento en el tercer trimestre
El precio de la vivienda subió en Asturias en el tercer trimestre un 13,5% en tasa interanual, lo mismo que en el segundo, un ritmo de subida que no se veía desde el año 2007, antes del estallido de la crisis financiera internacional y de la burbuja inmobiliaria española, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Asturias registró la sexta mayor subida de precios entre las comunidades autónomas (a nivel nacional, el repunte fue del 12,8%). Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció en Asturias un 14,1%, dos décimas más que en el segundo trimestre, y la de nueva construcción, un 10,4%, un punto menos.
En tasa trimestral, el precio de la vivienda en el Principado moderó su subida al 2,2%, la mitad que en el segundo trimestre del ejercicio. En este caso, los inmuebles de segunda mano se encarecieron un 2,5% trimestral, 2,2 puntos menos que en el segundo trimestre, y la de nueva construcción, un 0,4%, dos puntos menos.
Estos aumentos se producen después de que el precio de la vivienda subiera el pasado año en Asturias una media del 7,8%, también el mayor avance anual desde el año 2007, en lo que además fue el décimo ejercicio de tendencia alcista.
La subida de precios del pasado año fue 4,1 puntos superior a la registrada en 2023, cuando fue del 3,7%.
