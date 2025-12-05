Los presupuestos de Salud no mejoran la Atención Primaria y la red de Salud Mental de Asturias, denuncia la oposición

Los partidos de la oposición han denunciado esta mañana en la Junta que los aumentos progresivos de los presupuestos anuales de la Consejería de Salud del Principado no están sirviendo para resolver problemas crónicos, como los que afectan a la red de Atención Primaria y a la atención a los trastornos mentales.

“El verdadero problema de la sanidad asturiana son sus gestores, porque no son capaces de hacer una buena gestión”, ha subrayado la diputada del Partido Popular Pilar Fernández Pardo.

“Este presupuesto es una inversión en el presente pensando en el porvenir de Asturias”, ha subrayado la titular de Salud, Conchita Saavedra, en su defensa de unas cuentas para 2026 respaldadas por el PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada Covadonga Tomé, del Grupo Mixto.

Las formaciones de izquierda han destacado que los presupuestos reflejan un modelo opuesto al impulsado por "la derecha, que ve la salud como un negocio".

El montante del proyecto presupuestario es de 2.549,3 millones de euros, el 36,9% del total del presupuesto autonómico para el próximo ejercicio. Esta cifra significa un incremento del 4,2% con relación a este año, y eleva el gasto sanitario por persona del próximo año a 2.525 euros.

A continuación, se recogen extractos de los posicionamientos expresados por los seis portavoces que han valorado las cuentas presentadas por la consejera de Salud.

Jacinto Braña (PSOE): “Estas cuentas refrendan el compromiso con los objetivos de legislatura: mejorar la atención primaria, reducir las listas de espera y reforzar la atención a la salud mental: el presupuesto de atención primaria alcanza el 28% del total, aumenta la plantilla de psicólogos y psiquiatras, y se está revirtiendo el aumento de la espera. Asimismo, ponen de manifiesto la diferencia entre el modelo de la derecha, que ve la salud como un negocio y no tiene escrúpulos en tratar a las personas en función del beneficio que ello puede reportar, y el modelo de los socialistas, en el que la salud es un derecho fundamental, prestado con calidad y equidad”.

Pilar F. Pardo (PP): “Más presupuesto no asegura una mejor sanidad asturiana y desgraciadamente, se demuestra año a año. Seguimos con los mismos problemas en las listas de espera, en salud mental, en atención primaria, los profesionales sanitarios siguen descontentos, con una nueva huelga. El problema no es el presupuesto. El verdadero problema de la sanidad asturiana son sus gestores, porque no son capaces de hacer una buena gestión. Insisten en hablar del cribado del cáncer de mama en otra comunidad autónoma, pero omiten que en Asturias, en el Hospital de Jarrio, cuatro mil mujeres se quedaron sin hacer el cribado, no las derivaron a ningún centro sanitario y ahora tienen la desfachatez de hablar de Andalucía o de Madrid”.

Sara Álvarez (Vox): “Son unos presupuestos inútiles para el fin propuesto, que no es otro que salvar la sanidad pública asturiana del derrumbe. La Atención Primaria es un desastre y sigue sin recibir la importancia debida y necesaria. Las listas de espera se han convertido en un pozo sin fondo y la sociedad asturiana se desespera ante el caos de la atención a la salud mental, pero la consejera y su equipo son refractarios a las críticas. Los porcentajes de este presupuesto dedicados a estos problemas son ridículos si se quiere resolverlos, pero no escuchan más que a sus socios palmeros. La Asturias rural y las infraestructuras sanitarias están abandonadas. Este macropresupuesto es más de lo mismo, y traiciona lo más valioso que tienen las personas, el cuidado de la salud. Aunque aumente la partida para este 2026, seguiremos asistiendo al desmontaje de nuestra sanidad pública asturiana. No ha cambiado ni el discurso ni el modelo de gestión. Y si no llega ese giro, que debería ser radical, continuará la ineficiencia del sistema de salud en nuestra región otro año más”.

Delia Campomanes (IU - Convocatoria por Asturias): “El presupuesto de Salud para 2026 refleja un modelo que entiende la sanidad como un derecho. Asturias lidera el gasto sanitario por habitante y la inversión pública en salud, en contraste con el modelo del PP en Madrid y Andalucía, marcado por recortes y privatización. Las rebajas fiscales a las grandes fortunas generan más listas de espera y un deterioro de la Atención Primaria y la salud mental. Frente a esos paraísos fiscales interiores, apostamos por la justicia fiscal para asegurar una sanidad pública fuerte, universal y de calidad”.

Covadonga Tomé (Grupo Mixto): “Estos Presupuestos reflejan claramente la diferencia entre un modelo de izquierdas, que apuesta por la sanidad pública, y uno de derechas, que convierte la salud en un negocio. Celebramos la inclusión de nuestras propuestas en el Presupuesto de 2026: el refuerzo de personal y la creación de nuevas categorías profesionales (como la de dietista-nutricionista), así como la incorporación de la salud bucodental para mayores de 70 años. Nos preocupa que el peso del gasto en personal disminuya porcentualmente. El factor humano, más allá de innovaciones tecnológicas siempre bienvenidas, es la clave. La atención a la salud desde lo público es clave para la cohesión y la justicia social. Defendemos una reforma del mapa sanitario siempre que se planifique con visión estratégica e innovación, sin recortes ni desplazamientos innecesarios de pacientes”.

Adrián Pumares (Foro): “No tenemos confianza en que estas las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes lleguen a buen puerto. Hacen falta medidas de desburocratización para la Atención Primaria, y es imprescindible que el desarrollo de los Centros de Alta Resolución de Urgencias de Atención Primaria (CARUAP) se haga garantizando que cuenten con el personal y los recursos suficientes. Se necesitan mejoras en las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, porque sin ellos no podremos contar con un Servicio de Salud que dé respuesta a las necesidades de Asturias. Hay que intensificar el diálogo con los profesionales, especialmente en el marco que se abre con la reforma del Estatuto Marco, a la que se oponen la inmensa mayoría de ellos. Valoramos positivamente la evolución de las listas de espera quirúrgicas, pero es necesario un plan de choque que permita reducir las listas de espera de atención por especialistas, que son absolutamente inaceptables”.