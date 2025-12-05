Pumares sobre el "caso Salazar": "Los mecanismos internos del PSOE no están funcionando"
El portavoz de Foro Asturias insta a los socialistas a acudir a Fiscalía ante su"incapacidad" para evitar casos "deleznables"
Las críticas al PSOE por la gestión de los presuntos casos de acoso sexual protagonizados por Francisco Salazar siguen produciéndose. El portavoz de Foro Asturias en la Junta, Adrián Pumares, aseguró este viernes que "los mecanismos internos del PSOE para detectar y luchar contra los casos de machismo, acoso sexual y corrupción no están funcionando”.
Para el asturiano, los socialistas no dieron el trámite adecuado a las denuncias que tienen en su poder y los insta, "sin ningún género de duda", a acudir a la Fiscalía. Esta petición es la misma que le trasladaron hace unos días las representantes de las áreas de Igualdad a la dirección del PSOE y a la que se sumó el miércoles sin tapujos la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.
"Frente a la lamentable incapacidad de un partido político para luchar para evitar casos que son deleznables y reprobables quien tiene que actuar es la justicia", insistió Pumares.
El PSOE no estuvo "a la altura"
Precisamente, desde el PSOE reconocieron este viernes no haber "estado a la altura" ante el "caso Salazar" y que las denuncias recibidas están siendo "analizadas y contrastadas por el órgano contra el acoso dentro del plazo, tal y como recoge el protocolo" y que los datos que arroje la investigación "se recogerán en un informe de conclusiones que incluirá la propuesta de medidas a adoptar por la organización. Este será trasladado a las partes y a la Secretaría de Organización".
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
- Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
- “Hay meses que es insostenible”, gritan los autónomos de Asturias en una multitudinaria manifestación para reclamar “condiciones dignas”