Rotas las negociaciones de los despidos de Ence en Navia

Después de casi un mes de conversaciones, la dirección de la compañía de producción de pasta de celulosa Ence y los representantes de los trabajadores rompieron ayer las negociaciones sobre el recorte de plantilla que la empresa quiere realizar en la fábrica de Navia y que, en principio, supondrá la salida de 97 profesionales. En total, la planta naviega cuenta con unos 400.

El motivo del desencuentro ha sido las condiciones de prejubilación de 29 empleados, cuestión en torno a la que ambas partes se han enquistado en las últimas semanas. La compañía había propuesto la salida voluntaria de ese número de trabajadores, los de más edad, pero no ha llegado a un acuerdo con el comité sobre los incentivos con los que tendrían que abandonar la empresa.

"Ahora quedamos a la espera de si la empresa decide aplicar un ERE obligatorio", señalaron fuentes del comité, que aseguraron que, si la compañía efectivamente actúa así, iniciarán movilizaciones. La semana pasada, la cúpula había trasladado a los representantes de la plantilla que si estos no aceptaban las mencionadas condiciones propuestas para los 29 prejubilados, la empresa aplicaría un ERE a los 97 profesionales sujetos al proceso.

Desde Ence se limitaron ayer a enviar un comunicado en el que se reitera el contexto en el que la empresa quiere realizar el ajuste, algo ya sabido desde que anunció el proceso el 29 de octubre. Así, la compañía insistió en que, después de cuatro trimestres de pérdidas, acometerá un despido colectivo que se extenderá hasta 2027, ya que se enmarca en su plan de eficiencia 2025-2027, basado en la implantación de inteligencia artificial y en la automatización de procesos.