Rotas las negociaciones de los despidos de Ence en Navia
La plantilla se movilizará si la empresa aplica un ERE obligatorio a 97 empleados tras no llegar a un acuerdo sobre 29 prejubilaciones
Después de casi un mes de conversaciones, la dirección de la compañía de producción de pasta de celulosa Ence y los representantes de los trabajadores rompieron ayer las negociaciones sobre el recorte de plantilla que la empresa quiere realizar en la fábrica de Navia y que, en principio, supondrá la salida de 97 profesionales. En total, la planta naviega cuenta con unos 400.
El motivo del desencuentro ha sido las condiciones de prejubilación de 29 empleados, cuestión en torno a la que ambas partes se han enquistado en las últimas semanas. La compañía había propuesto la salida voluntaria de ese número de trabajadores, los de más edad, pero no ha llegado a un acuerdo con el comité sobre los incentivos con los que tendrían que abandonar la empresa.
"Ahora quedamos a la espera de si la empresa decide aplicar un ERE obligatorio", señalaron fuentes del comité, que aseguraron que, si la compañía efectivamente actúa así, iniciarán movilizaciones. La semana pasada, la cúpula había trasladado a los representantes de la plantilla que si estos no aceptaban las mencionadas condiciones propuestas para los 29 prejubilados, la empresa aplicaría un ERE a los 97 profesionales sujetos al proceso.
Desde Ence se limitaron ayer a enviar un comunicado en el que se reitera el contexto en el que la empresa quiere realizar el ajuste, algo ya sabido desde que anunció el proceso el 29 de octubre. Así, la compañía insistió en que, después de cuatro trimestres de pérdidas, acometerá un despido colectivo que se extenderá hasta 2027, ya que se enmarca en su plan de eficiencia 2025-2027, basado en la implantación de inteligencia artificial y en la automatización de procesos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste