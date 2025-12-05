La Sindicatura de Cuentas amplía su plantilla: plazas, proceso y requisitos

La Sindicatura de Cuentas del Principado amplía su plantilla con la convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión de cinco plazas de técnico de auditoría. La resolución salió este viernes publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa), con todos los requisitos y el proceso de seleccón.

Las personas candidatas deberán reunir varios requisitos específicos. Entre ellos, estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones universitarias: licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales, en Economía, en Administración y Dirección de Empresas o en Derecho; grado en Administración y Dirección de Empresas, en Economía, en Contabilidad y Finanzas o en Derecho; o doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, Intendente Mercantil o Actuario de Seguros.

Otra condición es tener el permiso de conducir tipo B. Habrá una plaza reservada para el turno de discapacidad y, en el caso de que quedase desierta, se acumularía a las de turno ordinario libre.

La oposición estará formada por dos ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorio. El primero, practico, tendrá dos partes. Una primera consistirá en la resolución por escrito de un supuesto o caso práctico de contabilidad, matemáticas financieras y contabilidad pública. La segunda será un caso práctico de fiscalización de una entidad del sector público e incluye la redacción del correspondiente informe.

El segundo ejercicio también tendrá dos partes sucesivas: un cuestionario de 50 preguntas sobre el temario de 23 temas y la exposición, por escrito, de un tema que será elegido por la persona candidata entre los dos seleccionados al azar por el tribunal.

En la página web de la Sindicatura de Cuentas se pueden encontrar todos los detalles, así como los exámenes de la anterior convocatoria de oposiciones.

Las fechas y el lugar de celebración de las pruebas, así como la composición del tribunal calificador, se comunicarán cuando se publique la lista provisional de personas admitidas. Los ejercicios no podrán comenzar hasta que transcurran, al menos, tres meses desde la publicación de la resolución y se prevé su inicio antes del verano de 2026.