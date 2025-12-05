La Universidad de Oviedo aumentará los salarios de sus profesores con incentivos de hasta 2.000 euros anuales desde 2026

Los profesores de la Universidad de Oviedo cobrarán más a partir de 2026. El Principado mejorará su salario con incentivos que van desde los 200 hasta los 2.000 euros anuales, ligados a méritos docentes e investigadores. Así lo ha confirmado esta mañana la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo que destinará 2,3 millones de euros a actualizar el complemento retributivo autonómico, beneficiando a cerca de 1.500 docentes entre profesorado contratado, titulares y catedráticos.

Se trata de una reivindicación histórica, ya que dicho complemento llevaba congelado desde 2004. De esta forma, el complemento autonómico quedará equiparado con el nacional, fijando una cuantía de 1.729 euros por cada tramo reconocido de méritos docentes (quinquenios) y de méritos de investigación (sexenios) con un máximo de tres tramos en cada categoría.

El incremento salarial dependerá del número de tramos: desde 200 euros de subida anual para quienes solo tengan un quinquenio de docencia reconocida, hasta más de 2.200 euros anuales de aumentos retributivos para quienes tengan el máximo (tres quinquenios de docencia y tres sexenios de investigación).

Según explica el Ejecutivo autonómico, el objetivo es doble. Por una parte, reconocer el esfuerzo y el rendimiento de todo el personal docente e investigador, reforzando su estabilidad y sus expectativas profesionales. Por otro lado, valorar su trabajo, especialmente el de los docentes jóvenes, contratados laborales y ayudantes doctores, que no pueden acceder a los complementos estatales porque no son funcionarios y verán mejoradas de forma sustancial sus condiciones económicas.

“Invertir en la Universidad es invertir en futuro. La actualización del complemento retributivo supone un reconocimiento a los docentes que sostienen la excelencia académica e investigadora y nos permite retener el talento más joven”, ha destacado la directora general de Universidad, Cristina González tras reunirse esta mañana con representantes sindicales de la Universidad de Oviedo. En el encuentro estuvo también el consejero Borja Sánchez, quien explicó a los delegados la medida,