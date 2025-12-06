Afoncasa defiende el papel de su gremio en la transición verde
La Asociación de Empresarios de Fontanería, Calefacción, Saneamiento y afines del Principado de Asturias (Afoncasa) se reivindicó ayer como "sector estratégico en la transición energética" durante su asamblea anual. En el encuentro, su presidente, Luis Nevares (en el centro de la imagen, junto a Juan Burgaleta, secretario general, y Gabriel Uría, vicepresidente) destacó el papel del colectivo de instaladores y mantenedores como "garantes del bienestar, la seguridad y la calidad de vida en hogares y empresas", subrayando que se trata de "un sector imprescindible, aunque muchas veces invisible para la sociedad".
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
- Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
- “Hay meses que es insostenible”, gritan los autónomos de Asturias en una multitudinaria manifestación para reclamar “condiciones dignas”
- La Aemet alerta de temporal en la costa de Asturias: así comienza el mes de diciembre