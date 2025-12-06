Afoncasa defiende el papel de su gremio en la transición verde

La Asociación de Empresarios de Fontanería, Calefacción, Saneamiento y afines del Principado de Asturias (Afoncasa) se reivindicó ayer como "sector estratégico en la transición energética" durante su asamblea anual. En el encuentro, su presidente, Luis Nevares (en el centro de la imagen, junto a Juan Burgaleta, secretario general, y Gabriel Uría, vicepresidente) destacó el papel del colectivo de instaladores y mantenedores como "garantes del bienestar, la seguridad y la calidad de vida en hogares y empresas", subrayando que se trata de "un sector imprescindible, aunque muchas veces invisible para la sociedad".