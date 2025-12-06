Agenda: qué hacer hoy 6 de diciembre en Asturias

Oviedo

Visita guiada al Prerrománico

Con motivo del 40 aniversario de la declaración de los Monumentos Prerrománicos del Naranco como Patrimonio de la Humanidad, Oviedo Turismo organiza un programa especial de visitas guiadas gratuitas durante el Puente de la Constitución. La propuesta busca facilitar que residentes y visitantes se acerquen al valor histórico y patrimonial de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, dos referentes del arte prerrománico europeo. A las 11.00 y 16.00 horas.

Teatro

Cuatro espectáculos en uno. Una fiesta del humor crítico y cítrico. Un viaje a las cuatro primeras obras de Ron Lalá. Un recorrido por las escenas esenciales de los espectáculos que la consolidaron como una de las compañías más premiadas y aclamadas por crítica y público: Mi misterio del interior, Mundo y final, Time al tiempo y Siglo de Oro, siglo de ahora. Tendrá lugar a las 19.30 horas en el teatro Filarmónica.

Concierto coral

La Coral Polifónica coruñesa "El Eco" ofrecerá un concierto, a las 19.00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe. La agrupación actuará con el acompañamiento musical de Gabriel López al piano y la entrada es libre hasta completar aforo.

Villa Magdalena

El Centro Social de Villa Magdalena acoge hasta el 14 de diciembre la XXVII Exposición de Coleccionismo Minero, organizada por el Grupo Coleccionista Minero Investigador (GRUCOMI), asociación sin ánimo de lucro con sede en Oviedo integrada por personas aficionadas a la cultura minera y a la filatelia. Cada año, con motivo de la festividad de Santa Bárbara, GRUCOMI celebra una muestra dedicada a la memoria y la divulgación de la actividad minera. En esta edición, que coincide con el 200 aniversario de la promulgación de la primera Ley de Minas.

Dos Ajolotes

La Asociación Artística Dos Ajolotes acoge la exposición colectiva de navidad en el número 1 de la calle Pozos. La muestra cuenta con obras de unos, aproximadamente, veinticinco artistas, que ofrecen técnicas de lo más variadas, desde fotografía a pintura sobre lienzo, cianotipias y acuarelas, entre otras. La exposición colectiva permanecerá abierta un mes, del 30 de noviembre al 30 de diciembre. El horario de apertura de los domingos es de 12a 14 horas mientras que los jueves y viernes será de 19 a 21 horas.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hoy, se inaugura en Milicias Nacionales el mercado con dulces monacales.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Gijón

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, "Teatro de la Abadía" y "Producciones Off" ofrecerán la obra "Los Yugoslavos".

Teatro de la Laboral

A las 17.30 y a las 21.00 horas, se ofrecerá "Romeo y Julieta. El Musical".

Gijón Arena

A las 20.00 horas, en la plaza de toros de El Bibio, tendrá lugar el festival "Molan los 90".

Mercado Artesano y Ecológico

De 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, estará el Mercado Artesano y Ecológico en la plaza Mayor.

Asociación Belenista de Gijón

Puede visitarse el belén monumental "Las Carolinas" en el Antiguo Instituto. También se puede ver el belén "Una aldea asturiana" en Los Fresnos, en el horario del centro comercial.

Antiguo Instituto

Hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver una muestra sobre Melquíades Álvarez.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará la película "Una película inacabada", de Lou Ye, encuadrada en la programación de Laboral Cinemateca.

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.00 horas, se desarrollará el taller para adultos "Mesas de gala", en el marco de la programación de "Otoño en el Botánico".

Museo Evaristo Valle

A las 12.30 horas, visita guiada "Árboles viejos, leyendas vivas". Asimismo, se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, concierto de Maite Fábula.

Escuela de Comercio

Hasta el 14 de diciembre se podrá visitar una exposición por el 65.º aniversario de la Federación de Voleibol del Principado de Asturias.

Galería Bea Villamarín

Último día para visitar la muestra "Brotes verdes para Sandra", de Rafa Rollón. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Se puede ver la exposición "La mirada de Tofiño", de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Puede visitarse, hasta el 2 de mayo de 2026, la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá ver la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Espacio Astragal

Del 26 de noviembre al 11 de diciembrese podrá visitar la exposición "EnClave Verde", desarrollada en el colegio de Educación Especial de Castiello. Los horarios son de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Será en el Espacio Astragal del Conseyu de la Mocedá de Xixón.

Fundación Alvargonzález

Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Y sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 12 de diciembre se podrá visitar la expocisión "No me cuentes cuentos", de Estefanía Martín Sáenz. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula

El horario de la sala de exposiciones es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición "La Colectiva 27", en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Navidad en Avilés

El Recinto "NAvilés", Ciudad de la Navidad’, ubicado en la Pista de La Exposición, ofrece un espacio festivo con pista de hielo, Casa de Papá Noel, hinchables, atracciones feriales, zona gastronómica y carpa de actividades. Estará abierto de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00 horas. La Casa de Papá Noel abrirá de 18.00 a 21.00 horas. Entrada libre y gratuita. En la carpa de "NAvilés", a las 17.00 horas, se desarrollará el taller "Joyería navideña", dirigido a menores de 6 a 12 años. Las plazas son limitadas. Entrada libre y gratuita. A las 19.00 horas, en el mismo lugar, se celebrará el espectáculo familiar "La magia de la Navidad". Entrada libre y gratuita.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realizará recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Entrada libre y gratuita.

Navidad en el pueblo es todo el año

En la Sala Polivalente de la Casa de Cultura, a las 19.00 horas, tendrá lugar la presentación del proyecto "Las Salguerinas" y del villancico navideño compuesto e interpretado por Marisa Valle Roso. El acto incluye una mesa redonda y está organizado por la Asociación de Vecinos de Pillarno. Entrada libre y gratuita.

Feria final del proyecto "Llaranes sostenible"

La Plaza Mayor de Llaranes acoge de 11.00 a 15.00 horas la feria de cierre del proyecto "Llaranes sostenible", con actividades gratuitas para todos los públicos: mercadillo del trueque solidario (11.00-14.00 horas), mural colaborativo (11.00-13.00 horas), taller creativo "Reciclar con arte" (12.00 horas) y degustación del taller de cocina de aprovechamiento (14.00 horas). Entrada libre y gratuita.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición de María Brenn

De 17.00 a 20.00 horas, en La Ventana de la Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13), puede visitarse la muestra "La ilustración y sus procesos", con obras de la artista gallega María Brenn. Entrada libre y gratuita.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

Continúa abierta la exposición "Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA," organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. Además, el Niemeyer acoge la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Exposición de acuarelas en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra de acuarelas sobre temas marinos de miembros de la Agrupación de Acuarelistas de Asturias "AcuarelAstur". Se trata de una treintena de trabajos que reflejan temas o escenas marinas, vistas bajo la óptica de otros tantos autores. La iniciativa es de la Asociación de Amigos del Museo. Se puede visitar hasta el 20 de diciembre, de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

"Atopaos", de Tania Blanco, en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE acoge hasta el 7 de diciembre "Atopaos", una propuesta expositiva que reúne, a través de una cuidada selección de piezas, los últimos proyectos de la artista donde el hilo con­ductor de la muestra tiene que ver con la acción de recolectar materiales residua­les desde una mirada afectiva hacia los territorios que habita. Abremartes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas; y jueves, viernes, sábados y domingos de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición "Cástor y el campo de concentración de San Marcos"

La exposición "Cástor González y el campo de concentración de San Marcos" es una de las actividades del programa cultural del XII Encuentro Internacional sobre las investigaciones del Franquismo. Se puede visitar en el palacio de Valdecarzana y está dedicada al músico y dibujante avilesino prisionero en el campo de concentración de León durante la guerra civil. Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

Jornadas gastronómicas del pote en el valle de Turón

Nueve establecimientos participan hasta el próximo lunes, 8 de diciembre, en las Jornadas gastronómicas del pote del valle de Turón. Una fiesta declarada de Interés Turístico Regional.

Fiestas de Santa Bárbara en Mieres

Prosiguen y las fiestas de Santa Bárbara, patrona de los mineros, en Mieres. A las 10.00 se inicia el torneo de ajedrez, y a las 12.00 habrá sesión vermú. A las 17.00, en el parque Jovellanos, cuentacuentos con "Balambamú" y a continuación, teatro infantil con "Los pintores". A las 19.00 empieza la música con Susana Marrón, y a las 23.00, la verbena con la orquesta "Dominó".

Siguen las jornadas gastronómicas de la Fabada en La Felguera

Prosiguen las jornadas gastronómicas de la fabada en La Felguera (Langreo). Un total de 16 establecimientos hosteleros ofrecerán diariamente este plato, hasta el día 14 de diciembre. Habrá además actividades complementarias. De 11.00 a 15.00 hay mercado artesano en el parque Dolores F. Duro. A las 13.00 empieza la sesión vermú con la música de "Los de siempre". Habrá pasacalles con la Bandina "Los asturianos" de Riaño.

Fiestas de los pimientos rellenos en Blimea, San Martín

San Martín del Rey Aurelio sigue de fiesta gastronómica. Esta vez le llega el turno a Blimea, con sus jornadas de los pimientos rellenos. El menú puede degustarse en cinco establecimientos. Hoy además habrá mucha fiesta. A las 15.00 empezará la recogida de platos del concurso de cocina de pimientos rellenos. A las 19.00, teatro con la obra "Vecines puerta con puerta", a cuya conclusión se entregarán los premios del concurso. A las 23.30, verbena con el grupo "D’Cano".

Jornadas culinarias de la matanza en el concejo de Caso

Siete restaurantes del concejo de Caso ofrecen el menú de las jornadas gastronómicas de la matanza: sopa de hígado, morcilla fresca, manos de cerdo, picadillo, chuletas y postre casero. Todo ello por 30 euros.

Centro

Exposición en Grado

El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos "Campos de Castilla y Árboles del Norte", de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a domingo, de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además, el museo acoge la exposición temporal "Mensajes en los abismos. Arte esquemático en Fresnéu" hasta el 29 de diciembre. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18,30 horas.

Oriente

Maestros asturianos de la pintura en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes exhibe obras de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que, como explica la convocatoria, haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX ser algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias de dicho período.

Exposición en Ribadesella

La Casa de Cultura riosellana acoge hasta el 30 de diciembre la exposición de acuarelas y bordados "Puntadas y pinceladas", de Lourdes Ramírez Zapatero. La muestra se puede visitar de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Arte Rupestre

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 09.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 09.45 a 18.30 horas.

Occidente

Exposición en Vegadeo

La Casa de la Cultura de Vegadeo, en la sala de exposiciones "Luis Fega", acoge, hasta el 12 de diciembre, la exposición "El Legado Español en los Estados Unidos de América". La muestra la presenta la Delegación de Defensa y la organiza la Asociación "The Legacy". El horario de visita es de lunes a viernes de 15.00 a 20.00 horas. Entrada libre.

Exposición en Luarca

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura y Biblioteca Joaquín Rodríguez acoge hasta el 5 de enero la exposición de las obras premiadas y seleccionadas en el LV Certamen de Arte de Luarca 2024. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas

Acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Martes, de 11.00 a 14.00 horas; miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.