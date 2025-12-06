Briz, dulces navideños de elaboración propia

Briz Boutique de chocolate ya está a pleno rendimiento en la elaboración de una de sus principales campañas donde ofertará una cuidada carta de dulces navideños con algunas de sus especialidades.

Especialidad en turrón de pistacho

Desde su obrador y punto de venta en el casco antiguo de Oviedo, se elabora el turrón de pistacho, a partir de una cuidada selección del fruto seco combinado con una de las principales y exquisitas marcas de chocolate Valrhona. Con un delicado proceso artesanal se atempera el chocolate y elabora la masa de pistacho para obtener un exquisito bocado.

Exitoso turrón de Rajalmendra y de mazapán y naranja

OItros dos turrones indispensables en las mesas navideñas son: el turrón de rajalmendra y el de mazapán y naranja, muy demandados ya por los clientes que se asoman al escaparate Briz para deleite de sus ojos y posterior disfrute de los más exquisitos paladares. La carta de turrones de chocolate se completa con: dulce y y arándanos, caramelia, crujiente, de avellana y de almendra caramelizadas, estos dos últimos tanto en chocolate negro como en chocolate con leche. Se suman turrones como Jijona o blando, de yema tostada y el de Alicante o duro (único turrón que no se elabora en Briz).

Cajas de dulces en distintos formatos

Desde hace unas semanas causa sensación, entre adultos y niños y niñas, una figurita de mazapán, el ratoncito, un preámbulo de sabor y textura de una seleccionada almendra marcona con un punto de tostado que se le da desde el obrador Briz. En los estantes hay dulces tradicionales como las glorias, una maravillosa combinación de mazapán y yema en su punto de maduración y, las cascarillas o almendras rellenas que nos evocan a tiempos lejanos a los que ya tenemos algunos años. También hay cajas de dulces en distintos formatos. Tampoco hay que dejar de probar los polvorones. Desde la calle Magdalena y el entorno de la plaza del ayuntamiento, se percibe el aroma cuando se tuesta la harina y los dos frutos secos que forman parte de la receta: la almendra marcona y otro, que en el obrador guardan en secreto y que Arancha Briz asegura ser un fruto seco que potencia el sabor de este artesano polvorón. Completa la carta la tarta de turrón y dos troncos: uno de avellana y otro, de piña y vainilla. Como colofón, para el final de las celebraciones navideñas, Briz tiene preparada una gran sorpresa: el exquisito roscón de reyes que nadie debería perderse.

Entrar en la tienda es todo un sueño. En las estanterías se encuentran todos los dulces navideños así como cajas preparadas con diferentes surtidos al gusto de los clientes que se adentran en una más que cuidada decoración navideña que traslada a un espacio de magia, en este caso, deliciosa.