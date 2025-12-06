"Cajal nunca ha tenido en España el reconocimiento que se merece"

¿Cómo surge su interés por Santiago Ramón y Cajal, tanto desde una perspectiva científica como humanista?

La figura de Cajal es un referente obligado para médicos y neurocientíficos españoles. Sus trabajos sobre el sistema nervioso le sitúan entre los más grandes investigadores mundiales. Santiago Ramón y Cajal era un gran pensador y un buen escritor, aunque sus colegas de la generación del 98 infravalorasen sus aptitudes para la escritura. Un científico español que gana el Nobel de Medicina con un descubrimiento que abre la puerta de entrada al estudio del tejido nervioso ¿Cómo no interesarse por alguien así? El Instituto de neurociencias del Principado de Asturias (INEUROPA) tiene en la obra cajaliana un referente sólido. INEUROPA sabe del enorme valor de la figura de Cajal al la hora de trabajar con los más jóvenes. Y si uno ya llevaba interés de mucho antes, las colaboraciones con INEUROPA hacen el resto.

¿Qué le motivó a participar de forma activa en la organización de este acto conmemorativo en Castrillón?

INEUROPA trata de aumentar la presencia de actos, conferencias y exposiciones sobre vidas y obras de los más grandes neurocientíficos del siglo XX. La profesora Ana Coto Montes (directora de INEUROPA) y yo llevábamos unos meses pensando como reforzar la presencia cajaliana en la trama formativa del alumnado universitario. Da la casualidad de que yo vivo en Salinas, uno de los lugares preferidos de veraneo del genio aragonés. Conozco bien de primera mano los edificios que se mantienen en pie y en los que en algún momento se albergó Cajal en los varios años en que eligió Asturias para su descanso veraniego. Y así, surgió la idea, ¿por qué no sacar partido al recuerdo y organizar, como aperitivo y primera etapa del proyecto, un acto breve en Castrillón, en el día en que Cajal recibió el Nobel, un 10 de diciembre de 1906? Además, en mayo de 2025 se clausuró el Año Cajal que organizó el Ministerio de Ciencia. En los 18 meses que duró el Año Cajal, se renovó la relevancia de los hallazgos de Cajal y sus discípulos como Del Río- Hortega, De Castro, Tello o Lorente de Nó. Entre tantos actos informativos y el cauce organizativo y madurativo para este tipo de acciones que ofrece INEUROPA se me hizo imposible dejar de lado un proyecto así. Para mí, ser testigo del nacimiento de este río de testimonios de homenaje al Nobel y de lo que el tiempo nos permita seguir construyendo me resulta muy estimulante.

En su ponencia habla de una "discusión entrañable" ¿A qué se refiere con esa expresión y qué dimensión humana de Cajal desea destacar?

El título viene de una obra de Josep Pla sobre Barcelona. Aquellas personas o lugares que nos son tan apreciados como distantes permiten mantener con ellos ese tipo de diálogo. La figura de Cajal nunca ha tenido en España el reconocimiento que se merece. Y en esta discusión trato de reflejar desde un plano personal mi fascinación por la obra de un hombre que cambió la historia de la humanidad con su trabajo y enseñó a muchos otros a luchar por seguir creciendo.

¿Qué importancia tuvieron las estancias estivales de Cajal en Castrillón para su vida personal o incluso para su mirada científica?

Bueno, no parece un asunto menor la atracción de la familia Ramón y Cajal por las playas asturianas para alejarse de Madrid en los meses de verano. Cajal comienza a veranear en Asturias hacia finales del siglo XIX y acude con bastante frecuencia hasta los años previos a su muerte, en 1934. Cajal ha dejado también varios fragmentos en su obra autobiográfica sobre su estancia en tierras asturianas donde pondera el clima castrillonense como excelente para el trabajo intelectual, no solo para el descanso, sobre todo en verano. Además, eran los años de esplendor del turismo balneario en los que Salinas desde 1915 jugó un lugar muy importante a nivel nacional. Esa forma de turismo basado en los baños de ola dio lugar incluso a la Hidrología médica a la que durante muchos años se accedió por vía MIR. Médicos de balneario fueron Pío Baroja, en Cestona. Y visitantes asiduos eran Azorín, Galdós, Pardo Bazán y Jordi Hurtado. Es una forma de reparación y descanso abandonada pero que merece mayor atención .

¿Considera relevante recuperar y visibilizar esta relación entre Cajal y el concejo de Castrillón?

Cajal veraneó, recorrió y disfrutó y fotografió muchos lugares de la costa asturiana. Salinas y Lastres fueron los más frecuentados, aunque falta bastante información al respecto. Y tal vez sea en Salinas donde quede una mayor huella que evoque el recuerdo de los paseos del Nobel por esta tierra.

¿Qué aspectos de la obra o del pensamiento de Cajal considera que siguen teniendo especial vigencia en las neurociencias?

Tanto la obra autobiográfica de Cajal que se incluye en los "Recuerdos de mi vida" como sus reflexiones en "El mundo visto a los 80 años" o en las sopesadas y afiladas "Charlas de café" son fascinantes. Esa imagen de Cajal atado permanentemente a un microscopio no se corresponde con la realidad. Cajal tenía una personalidad tan peculiar como la de la mayoría de nosotros. Nada de lo humano le era ajeno. Sus charlas sobre fotografía, sobre política, sobre las relaciones del ser humano con su entorno muestran a un hombre creativo y competente en casi todo lo que le interesaba. Era un gran dibujante, un gran escritor… Y a pesar de todo, su recuerdo está ausente en relevantes museos científicos de nuestro. Creo que la ciencia no son solo hechos. Son hechos y valores. Algo que Santiago Ramón y Cajal ya dejó muy claro con su ejemplo de vida y su obra y que INEUROPA asume como principio rector en su filosofía.