El comunicado de la empresa que ideó las nuevas balizas que sustituyen a los triángulos, que también afecta a los asturianos: "Mañana no lo sabemos"

La compañía gallega Netun Solutions, fundada por 'Los Jorges', los dos ex guardia civiles inventores de la nueva baliza V-16 que sustituirá a los triángulos de emergencia y será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, estima que el 80% del parque móvil español todavía no cuenta con este nuevo modelo y hace un llamamiento a los conductores a que se den "la máxima prisa posible" para adquirirlas: "Hoy hay stock, mañana no lo sabemos".

Así lo ha trasladado el director de Marketing de Netun Solutions, Alejandro González, en declaraciones a Europa Press en la planta de la empresa Kepar, que fabrica estas balizas en un polígono de la localidad zaragozana de La Puebla de Alfindén, donde ha subrayado que "la Administración no ha ayudado demasiado", ya que los conductores se están enterando a "última hora" de la nueva normativa, pese a que se aprobó en diciembre de 2022.

'Los Jorges' detectaron la necesidad de sustituir los tradicionales triángulos hace más de 15 años e inventaron una primera baliza que llegó al mercado en 2016: "Si bien descendían los siniestros en carretera, había una línea que se mantenía estable y eran los atropellos, sobre todo en autopistas y autovías, cuando se iba a poner el triángulo", ha explicado el responsable de Marketing. Casi diez años después, en la compañía están "muy orgullosos" de que su idea vaya a ser obligatoria en España y ya se esté estudiando en Bruselas.

"Lo más importante es que cambia la forma de comportarnos cuando tenemos una parada en la carretera", ha subrayado, ya que ya no será necesario bajar del vehículo, colocarse el chaleco reflectante, ir al maletero, buscar los triángulos, caminar 50 metros, montarlos y volver al vehículo, en lo que se podía convertir "en un paseo mortal". De hecho, hay años que han fallecido en estas circunstancias hasta 30 personas y otras han quedado "gravemente heridas".

Con esta nueva baliza, el proceso de señalización ante accidente o avería se simplifica y bastará con apretar un botón sacando la mano por la ventanilla, el vehículo quedará señalizado y, además, la geolocalización exacta se enviará a la Dirección General de Tráfico (DGT).

González ha explicado que lo primero que deben hacer los conductores es consultar, en la página web de la DGT, los diferentes modelos que están certificados y, a continuación, comprobar la tulipa de la baliza, que es donde debe aparecer el número de certificación.

A partir de ahí, no todas son iguales: "las hay más potentes, menos potentes, algunas que son compatibles con aplicaciones que dan nuevas funcionalidades y otras que no". En todo caso, ha recomendado adquirir balizas certificadas y, "a ser posible, de fabricación española".

Eso sí, ha subrayado que la de Netun es "la más potente del mercado", comenzando por la potencia de su luz de emergencia, con más de 290 candelas --unidad básica internacional que mide la intensidad lumínica--, cuando la legislación sólo exige 40 y la media del mercado está en torno a las 74.

Mucha gente se ha enterado hace pocos días de la obligatoriedad de este nuevo dispositivo y otros, aunque lo sabían, no adelantaron la adquisición, lo que está llevando a fábricas como la de Kepar en Zaragoza a trabajar contrarreloj para abastecer al mercado.

"Dejamos todo para última hora y ahora es cuando estamos viendo el 'boom' y que la gente empieza a enterarse de cómo funciona esto y que tiene que equiparlo", ha declarado el director de Marketing, pese a que llevan dos años trabajando en la comunicación y en la pedagogía.

Así, la demanda ha aumentado "de golpe", lo que ha llevado a la fábrica zaragozana a pasar de 1,5 a tres turnos diarios, los siete días de la semana y en tres líneas de producción para abastecer este mercado, de 30 millones de vehículos. Kepar ha reforzado su plantilla en un 30% y cuenta ahora con entre 130 y 140 trabajadores.