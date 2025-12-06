El coronel Jésus Martínez Victoria, a punto de entregar el mando del "Príncipe": "Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para adaptarnos a lo que estamos viendo en Ucrania, esa nueva guerra de espacios abiertos donde domina el dron"

El coronel Jesús Manuel Martínez Victoria entrega el mando del Regimiento "Príncipe" "con pena", tras dos años intensos, en los que Asturias fue escenario del Día de las Fuerzas Armadas y los dos batallones de la unidad llevaron el peso de una misión en Eslovaquia, que finaliza en unos días. El "Príncipe" ya no tiene misiones en el horizonte, pero puede ser desplegado en cualquier momento en caso de conflicto, algo que ha reconocido la propia OTAN. "Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para adaptarnos a lo que estamos viendo en Ucrania, esa nueva guerra de espacios abiertos donde domina el dron", asegura Martínez Victoria, que entrega el mando el próximo vienes, día 12.

¿Hasta cuando estará al mando?

Me queda una semana para entregar el mando, a estas horas del próximo viernes, habré entregando el mando del Regimiento “Príncipe” y de la Comandancia Militar de Asturias.

¿Cómo han sido estos dos años?

Pues yo creo que he sido un privilegiado, he tenido un mando excepcional, de un regimiento muy especial. Y bueno, es un periodo de mi vida profesional y personal que recordaré siempre.

Además, como una misión importante.

Sí, yo creo que si un coronel pudiera elegir un periodo de mando, pues elegiría este que he tenido yo, porque primero tuve la fortuna de acoger el Día de las Fuerzas Armadas en Asturias, que fue mi primer año de mando, tanto la preparación como la ejecución, y luego he tenido la fortuna de desplegar con mi regimiento en Eslovaquia a lo largo de este año 2025, primero mandando personalmente la operación con el Batallón “Toledo” y luego desplegando al batallón “San Quintín”, que se encuentra ahora mismo en Eslovaquia. Con lo cual, juntar estos dos eventos tan importantes en apenas dos años de mando es inigualable.

El Día de las Fuerzas Armadas fue algo histórico para Asturias.

Nunca se había celebrado aquí. Fue un día histórico para Asturias, para el regimiento, fue el fruto de mucho trabajo, no solo del regimiento, sino prácticamente de todas las instituciones asturianas, de las Alcaldías que se vieron involucradas, del Gobierno del Principado, también de todo el conglomerado de los medios de comunicación, que supieron mostrar lo mejor de Asturias y de las Fuerzas Armadas que servimos en Asturias.

Un día en el que la ciudadanía asturiana mostró su cercanía a las Fuerzas Armadas.

Bueno, mostró lo que vemos, lo que en el Regimiento “Príncipe” percibimos permanentemente, que es la cercanía, que es sentir que el Regimiento “Príncipe” trasciende del personal que trabaja aquí. El Regimiento “Príncipe” es Asturias y Asturias es el Regimiento Príncipe. Desde 1893 llevamos ubicados en Asturias y una institución de tanta tradición en esta zona de España se ha hecho querer y nosotros así lo percibimos.

Respecto a la misión de Eslovaquia, ¿cuáles fueron los retos?

Es una misión de la que tuvimos conocimiento con tiempo suficiente para prepararnos, ya en verano del año 2024 ya sabíamos que íbamos a desplegar a partir de diciembre, que teníamos que estar todo el año y el principal desafío ha sido desplegar dos contingentes seguidos, del mismo regimiento, relevarnos a nosotros mismos con la exigencia de preparación y de alistamiento de nuestro personal para ser capaces de dar ese esfuerzo. Nosotros somos un regimiento grande, somos el regimiento de infantería cuantitativamente más grande de España y somos uno de los pocos regimientos de España que puede hacer esto, generar dos contingentes seguidos. El desafío era muy grande y luego tuvimos el desafío adicional de desplegar durante el mes de junio todos a la vez en Eslovaquia. Los dos batallones han sido sometidos al proceso de evaluación OTAN, que es un proceso muy exigente, y los dos han sido certificados. Con lo cual nos cabe el honor en este momento de que el Regimiento “Príncipe” es posiblemente el único de toda la Alianza que tiene sus dos batallones certificados y con empleabilidad OTAN, con lo que se llama “Mission Capable”, o sea, con capacidad de misión.

El coronel, ante el emblema de la unidad. / Miki López

¿Cuándo fueron esas certificaciones?

La certificación del Batallón “Toledo” se realizó a finales del mes de abril y la del Batallón “San Quintín” se acaba de realizar en noviembre, obteniendo la máxima calificación posible, lo cual es un motivo de orgullo para este regimiento.

O sea, que sería una de las unidades que se desplegaría en caso de conflicto.

Tenemos esa capacidad de que estamos certificados por la OTAN para ser desplegados desde este momento. Cuando se considere, esperemos que no sea necesario en caso de conflicto, por supuesto.

¿Ya se ha terminado el nuevo edificio?

Se ha completado, nos lo han entregado, ya está plenamente ocupado y es actualmente el lugar principal donde se alojan nuestros soldados, con lo cual hemos ganado calidad de vida para el personal que vive permanentemente aquí.

¿Hay otras obras previstas?

En este momento tenemos la infraestructura, aparte de mantenerla, hay que avanzar. Creo que es el siguiente proyecto de futuro de este acuartelamiento es seguir avanzando en la infraestructura. Tenemos previsto realizar una armería centralizada, también un nuevo edificio de simulación para mejorar nuestras capacidades operativas y seguir mejorando las instalaciones deportivas del regimiento. Tenemos mucho personal aquí, somos 1.200, gente joven, gente que debe estar físicamente preparada porque somos de infantería y eso se basa en tener unas instalaciones deportivas adecuadas. Será uno de los quehaceres de mi sucesor, el coronel José Miguel Garcés Menduiña, un profesional también con mucha experiencia en operaciones, un coronel prestigioso dentro del Ejército de Tierra y estoy convencido de que su periodo de mando será también muy exitoso. Ha estado destinado hasta ahora en el Estado Mayor del Ejército de Tierra, en la División de Operaciones, haciendo su labor de seguimiento y apoyo al sostenimiento de las operaciones en el exterior. Como digo, tiene mucha experiencia en operaciones, también experiencia de mando y es un mando que será muy beneficioso para este regimiento.

¿Y cómo están de medios? ¿Ya tienen los 8x8?

El 8x8 todavía está en proceso de prueba en algunas unidades del Ejército de Tierra, fundamentalmente la Brigada de la Legión, que es la que lo está testando, todavía no se ha empezado a distribuir. Hay un plan de ir dotando a las unidades, pero bueno, como todavía está en proceso de fabricación y las fechas van variando, desconozco cuál va a ser ese proceso de implantación de los nuevos medios. Nosotros somos un regimiento de infantería ligera protegido y la base de nuestros medios son los VAMTAC, los MRAP, vehículos protegidos, y el BMR, que será el sustituido según ese proceso de implantación de los nuevos medios.

Martínez Victoria en la Sala Lombardía del Acuartelamientom "Cabo Noval" / Miki López

¿Cómo han sido las relaciones con la industria de defensa aquí en Asturias?

La industria de defensa está en auge en el Principado de Asturias y nuestra relación ha sido excelente, desde la propia Consejería que lo lidera en el Principado hasta la agencia Sekuens y el “hub” de Defensa, tenemos una relación fabulosa con todos ellos y hemos intentado ofrecer en todo lo posible, siempre con la coordinación del Ejército de Tierra, este regimiento como banco de pruebas para todas esas iniciativas o todos esos nuevos proyectos que está realizando la empresa en el Principado. Considero que el usuario final debe conocer, debe testar y debe aportar sus ideas a todos esos nuevos proyectos para que los proyectos que está fabricando la industria de defensa estén un poco orientados a lo que el usuario final quiere y necesita. Creo que, además, las operaciones exteriores nos aportan una visión no solo de lo que estamos haciendo en España, sino lo que hacen otros ejércitos y tenemos capacidad para aportar a la industria de defensa. Para nosotros, probar o ser banco de pruebas de todos esos nuevos medios materiales, no es una carga de trabajo adicional, sino que es una auténtica necesidad.

¿Debe volcarse Asturias con esa industria militar?

Yo creo que lo está haciendo, yo creo que Asturias tiene un pasado industrial muy grande, lo que le da una gran capacidad de innovación y de producción y hay que aprovechar, porque al final son puestos de trabajo, es gente que queda ligada al territorio y bueno, si ahora la industria de defensa está en un auge, Asturias debe sumarse a ese cargo.

¿Cómo están de personal?

Pues la verdad es que el Regimiento “Príncipe” está en uno de sus mejores momentos en cuanto a personal, estamos rozando los 1.200 militares, vamos por encima del 90 por ciento de nuestra capacidad. Asturias sigue teniendo tirón en cuanto a la captación. Hoy mismo (por el pasado viernes) estamos entregando la boina gris del regimiento a 50 nuevos soldados y tenemos en formación a otros 70. Las plazas que se publican para el Regimiento “Príncipe” se cubren en su totalidad, lo que significa que los soldados, la gente joven, pues conoce al Regimiento, le gusta y quiere venir a Asturias. Este es el mejor regimiento del Ejército.

El coronel, junto al retrato del Cabo Noval. / Miki López

¿Y el número de mujeres sigue siendo bajo?

Se mantiene en torno a un 10 por ciento. Nosotros somos una unidad de infantería, estamos en el mayor número en este momento de oficiales mujeres que hemos tenido.

¿La infantería quizás atrae menos a las féminas?

A lo mejor en el pasado sí. La infantería es dura, pero aquí también tenemos mujeres duras.

¿Y qué va a ser de usted?

Entrego el mando este viernes y la semana que viene regreso a Madrid (yo tengo mi casa familiar en Alcalá de Henares) y voy a ir destinado al Estado Mayor del Ejército de Tierra, al ámbito directivo. Espero a partir de ahora poder influir con mi experiencia en operaciones, la experiencia que traigo de las unidades, en esas decisiones a nivel directivo. Es importante tener esa visión desde nuestro cuartel general, de los que salimos de las unidades, ese asesoramiento cercano que siempre viene bien en la toma de decisiones.

La situación internacional lejos de mejorar va a peor.

La situación internacional es muy cambiante, tenemos noticias que unas veces son esperanzadoras y otras veces son más pesimistas en el escenario internacional y eso lo que nos obliga es a no relajarnos, a estar preparados, tener capacidad de respuesta y tener capacidad sobre todo de disuasión, porque lo más importante para los ejércitos, aunque parezca lo contrario, es evitar que el conflicto se produzca y eso se consigue mediante la disuasión y la disuasión se consigue pues estando preparados, teniendo el personal formado y teniendo los medios adecuados para ser capaces de responder a un escenario de conflicto que evidentemente nadie desee.

¿Y el ejército español estaría preparado para un conflicto como el de Ucrania, con ese peso de los drones, de la artillería?

Nosotros hemos comprendido que hay un cambio evidente del modelo de conflicto y las evaluaciones a las que se nos está sometiendo al ejército en general y a este regimiento en particular demuestra que estamos preparados. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande en esos nuevos materiales, en lo que son drones de combate y capacidad anti-dron para adaptarnos a lo que estamos viendo en Ucrania, esa nueva guerra de espacios abiertos donde es muy difícil esconderse precisamente por los drones y es muy difícil avanzar precisamente porque al que avanza lo ven. Entonces es un escenario nuevo de conflicto, algunos lo han querido asimilar a la primera guerra mundial, pero no es lo mismo, porque realmente las guerras mundiales eran frentes continuos, aquí son frentes discontinuos, se ocupan unas zonas de terreno. La característica principal es la gran dificultad para el ocultamiento. Con las actuales tecnologías que hay, se puede batir al oponente enseguida.

¿Se ha superado el tanque ya?

No, el tanque ha sido y será el elemento más potente del combate, ya sean tanques grandes basados en la protección y menos en la movilidad o tanques pequeños que se mueven muy rápido y basan su protección en la velocidad, va a seguir siendo un elemento primordial del combate. Al final el combate moderno se basa en la variedad de los medios, en tener un “pool” de medios diferentes y ser capaz de usarlo dependiendo de la situación táctica que se produzca.

¿Se veía venir entre los militares ese nuevo tipo de guerra?

Yo diría que al final la guerra de Ucrania nos sorprendió a todos. Se iban viendo indicios, cómo los rusos iban tomando una serie de acciones de lo que se llama guerra híbrida, que son una combinación de acciones, de amenazas, de ataques al mundo ciber, pero al principio, si se repasan las hemerotecas, no parecía que fuera a producirse el conflicto y ya llevamos tres años. Estamos aprendiendo sobre la marcha y adaptándonos a lo que estamos viendo en Ucrania.

¿Y hay nuevas misiones en el horizonte?

Normalmente nosotros trabajamos en ciclos de tres años, con lo cual hemos finalizado nuestro ciclo de despliegue. Entramos en lo que llamamos adiestramiento general a lo largo del año 2026, donde realizaremos una serie de re-entrenamientos para afianzar toda la instrucción que hemos recibido y mantener las capacidades que hemos alcanzado. Y en el año 2027 estaremos en situación de respuesta inmediata, en la que en principio no está previsto el despliegue, pero como hemos mencionado anteriormente con el actual contexto internacional, nunca se sabe, pueden surgir nuevas operaciones y nuestra obligación es mantener la capacidad alcanzada y estar preparados para aquellas misiones que pueda asignar el ejército de tierra, con lo cual no es previsible en breve, pero nunca se puede saber. Mantenemos las misiones en territorio nacional, la misión de vigilancia contra incendios “Centinela Gallego” y luego todos aquellos apoyos que puedan surgir, como ha sido el caso de la DANA, los incendios forestales de este verano, estando preparados para la máxima exigencia como lo estamos, somos capaces de responder a estos apoyos a autoridades civiles o a emergencias que por desgracia se están produciendo cada vez con más frecuencia.

Los incendios, cada vez más desmandados.

Nosotros no somos una unidad especializada en lucha contra los incendios forestales, para eso hay otras unidades como la Unidad Militar de Emergencias, pero sí tenemos una capacidad de apoyo y de realizar tareas no especializadas, también de acciones logísticas, que entendemos que es una misión importante también de las Fuerzas Armadas.

Para terminar, ¿cómo la ha tratado Asturias?

Yo había venido a Asturias en varias ocasiones con mi familia de vacaciones y la verdad es que ha sido un trato excepcional. Me voy, vuelvo a mi casa, pero me voy con mucha pena, porque el trato desde el primer día, yo siempre lo he dicho, ha sido excelente. Nunca me he sentido un extraño, la amabilidad, la cortesía, la buena educación, es algo que he percibido desde el primer momento, y además se percibe que es sincero, porque no es una cosa impostada, ni por quedar bien, ni por obtener algo a cambio. El asturiano es generoso, se da sin pedir nada a cambio, y eso el que viene de fuera lo percibe. Yo lo he percibido así. Bueno, yo no soy asturiano, pero me han hecho sentir asturiano.