Dimite el gerente de la Universidad, José Antonio Díaz

El gerente de la Universidad de Oviedo, José Antonio Díaz Lago, se retirará por motivos personales después de tres años en el equipo rectoral de la institución académica. Una decisión que ya ha sido notificada al rector, Ignacio Villaverde, que propondrá un sustituto, previsiblemente, en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno que se celebrará el próximo martes.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y con un máster en Dirección Financiera y Control por EAE, Díaz Lago es funcionario del cuerpo técnico de Hacienda y cuenta con más de tres décadas de experiencia en dirección económica y análisis presupuestario.

Su vínculo con la Universidad viene de largo: ya ejerció como gerente entre 2000 y 2008, durante el rectorado de Juan Vázquez, periodo en el que impulsó reformas organizativas y avanzó en procesos de control interno y planificación financiera. Antes de reincorporarse en 2022, había desarrollado también labores en el entorno universitario como secretario del Consejo Social y como miembro fundador de la Revista Asturiana de Economía.

Fuera de la institución académica, Díaz Lago desempeñó responsabilidades relevantes en el Principado y en entidades públicas. Fue director regional de Economía durante el gobierno de Sergio Marqués, jefe del servicio de Presupuestos en la Consejería de Hacienda y jefe de estudios del Consejo Económico y Social. Entre 2012 y 2018 ocupó la dirección económico-financiera y de control de Hunosa.

Su actividad en el tejido económico asturiano incluye además la presidencia de Sadei (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales) y su participación en la Cámara de Comercio de Oviedo, donde formó parte del Comité Ejecutivo y ejerció de tesorero. Es también colaborador habitual de LA NUEVA ESPAÑA, medio en el que firma análisis sobre economía y gestión pública.