Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Disfruta de los pasatiempos de LA NUEVA ESPAÑA: descubre la renovada oferta de juegos para nuestros lectores

Los suscriptores disponen de acceso ilimitado a todos los juegos disponibles, incluido el crucigrama diario

Algunos de los pasatiempos de LNE.

Algunos de los pasatiempos de LNE.

A. R.

La web de LA NUEVA ESPAÑA no deja de renovarse. Además de noticias, el portal lne.es ofrece multitud de servicios a sus usuarios, como por ejemplo, los pasatiempos. La NUEVA ESPAÑA pone a disposición de sus usuarios una amplia variedad de juegos, con un catálogo que no deja de crecer, para disfrutar desde cualquier lugar.

Nuevos pasatiempos

A los tradicionales crucigrama, sudoku y sopa de letras se suma ahora una nueva propuesta: Pangramax, un reto diario que combina agilidad mental y cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Otros juegos de la página son el cuadro númerico, la palabra ocultao el saltaminas. Y esto solo es el comienzo.

En los próximos meses, se ampliará la oferta de pasatiempos con nuevos desafíos diarios diseñados para poner a prueba tu mente. Además, los suscriptores tendrán acceso al histórico completo de todos los juegos y podrán disfrutar de ellos sin límites tanto en la web como en la app.

¿Es necesario estar suscrito a jugar?

No es imprescindible suscribirse para empezar a jugar. Sin embargo, los juegos exclusivos solo están accesibles para quienes tengan una suscripción activa. Los usuarios suscriptores pueden disfrutar de la experiencia completa, con todos los juegos desbloqueados y sin interrupciones.

¿Qué ventajas tiene ser suscriptor en la sección de pasatiempos?

Los suscriptores disponen de acceso ilimitado a todos los juegos disponibles, incluido el crucigrama diario. Muy pronto se incorporarán nuevas funcionalidades exclusivas para ellos, de las que se irá informando puntualmente. Una forma perfecta de unir diversión y estimulación mental dentro de la suscripción.

¿Como puedo suscribirme?

El periódico líder en Asturias ofrece a sus lectores la posibilidad de acceder a todos los contenidos de la edición digital durante un mes por 6,99 euros al mes. Para acceder a la edición Premium del periódico debes registrarte en este enlace. Por otro lado, también tienes disponible una suscripción anual con la que, por 49,99 euros, lo que supone una rebaja respecto a la tarifa mensual. Con esta opción podrás acceder a todo el contenido web durante un año. (A través de este enlace puedes hacer tu suscripción anual)

La suscripción anual de LA NUEVA ESPAÑA da acceso a todas las informaciones publicadas en las diferentes ediciones en papel del diario y a las noticias de última hora colgadas en la edición digital. También a los suplementos y todos los contenidos multimedia que enriquecen la web y que completan una apuesta única por la información regional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
  2. La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
  3. Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
  4. Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
  5. Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más
  6. Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
  7. Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
  8. “Hay meses que es insostenible”, gritan los autónomos de Asturias en una multitudinaria manifestación para reclamar “condiciones dignas”

Barbón plantea reformar la Constitución para implantar un sistema electoral directo a doble vuelta

Barbón plantea reformar la Constitución para implantar un sistema electoral directo a doble vuelta

La exdiputada del PP Emma Ramos Carvajal sustituirá a José Antonio Díaz Lago como gerente de la Universidad de Oviedo

El Principado asegura que el sistema de transporte público de Asturias "funciona mejor que nunca"

El Principado asegura que el sistema de transporte público de Asturias "funciona mejor que nunca"

Fallece Marisa Lacera, cofundadora del grupo de limpieza Lacera, el tercer mayor empleador privado de Asturias

Fallece Marisa Lacera, cofundadora del grupo de limpieza Lacera, el tercer mayor empleador privado de Asturias

Disfruta de los pasatiempos de LA NUEVA ESPAÑA: descubre la renovada oferta de juegos para nuestros lectores

Disfruta de los pasatiempos de LA NUEVA ESPAÑA: descubre la renovada oferta de juegos para nuestros lectores

Rocío de Meer, portavoz de Vox de Emergencia Demográfica: "La decisión política de no proteger las fronteras está costando sangre"

Rocío de Meer, portavoz de Vox de Emergencia Demográfica: "La decisión política de no proteger las fronteras está costando sangre"

Francisco Rodríguez será Socio de Honor 2025 de Compromiso Asturias

Francisco Rodríguez será Socio de Honor 2025 de Compromiso Asturias

Un Vigo en miniatura: así es el pueblo asturiano más navideño del mundo en el que ninguna de sus 48 casas con hórreos y cuadras quedan sin iluminar

Un Vigo en miniatura: así es el pueblo asturiano más navideño del mundo en el que ninguna de sus 48 casas con hórreos y cuadras quedan sin iluminar
Tracking Pixel Contents