Disfruta de los pasatiempos de LA NUEVA ESPAÑA: descubre la renovada oferta de juegos para nuestros lectores
Los suscriptores disponen de acceso ilimitado a todos los juegos disponibles, incluido el crucigrama diario
A. R.
La web de LA NUEVA ESPAÑA no deja de renovarse. Además de noticias, el portal lne.es ofrece multitud de servicios a sus usuarios, como por ejemplo, los pasatiempos. La NUEVA ESPAÑA pone a disposición de sus usuarios una amplia variedad de juegos, con un catálogo que no deja de crecer, para disfrutar desde cualquier lugar.
Nuevos pasatiempos
A los tradicionales crucigrama, sudoku y sopa de letras se suma ahora una nueva propuesta: Pangramax, un reto diario que combina agilidad mental y cultura a través del descubrimiento de citas célebres. Otros juegos de la página son el cuadro númerico, la palabra ocultao el saltaminas. Y esto solo es el comienzo.
En los próximos meses, se ampliará la oferta de pasatiempos con nuevos desafíos diarios diseñados para poner a prueba tu mente. Además, los suscriptores tendrán acceso al histórico completo de todos los juegos y podrán disfrutar de ellos sin límites tanto en la web como en la app.
¿Es necesario estar suscrito a jugar?
No es imprescindible suscribirse para empezar a jugar. Sin embargo, los juegos exclusivos solo están accesibles para quienes tengan una suscripción activa. Los usuarios suscriptores pueden disfrutar de la experiencia completa, con todos los juegos desbloqueados y sin interrupciones.
¿Qué ventajas tiene ser suscriptor en la sección de pasatiempos?
Los suscriptores disponen de acceso ilimitado a todos los juegos disponibles, incluido el crucigrama diario. Muy pronto se incorporarán nuevas funcionalidades exclusivas para ellos, de las que se irá informando puntualmente. Una forma perfecta de unir diversión y estimulación mental dentro de la suscripción.
¿Como puedo suscribirme?
El periódico líder en Asturias ofrece a sus lectores la posibilidad de acceder a todos los contenidos de la edición digital durante un mes por 6,99 euros al mes. Para acceder a la edición Premium del periódico debes registrarte en este enlace. Por otro lado, también tienes disponible una suscripción anual con la que, por 49,99 euros, lo que supone una rebaja respecto a la tarifa mensual. Con esta opción podrás acceder a todo el contenido web durante un año. (A través de este enlace puedes hacer tu suscripción anual)
La suscripción anual de LA NUEVA ESPAÑA da acceso a todas las informaciones publicadas en las diferentes ediciones en papel del diario y a las noticias de última hora colgadas en la edición digital. También a los suplementos y todos los contenidos multimedia que enriquecen la web y que completan una apuesta única por la información regional.
