Emma Ramos Carvajal sustituirá a José Antonio Díaz Lago como gerente de la Universidad de Oviedo

Emma Ramos Carvajal sustituirá a José Antonio Díaz Lago en la Gerencia de la Universidad de Oviedo. El rector, Ignacio Villaverde, propondrá al Consejo Social el nombramiento de Emma Ramos Carvajal en su reunión del próximo 18 de diciembre, de acuerdo con el procedimiento establecido. La propuesta busca mantener una transición que permita la continuidad de los principales proyectos en materia de planificación económica, reorganización administrativa y modernización de procesos que se han desarrollado en los último años.

Ramos Carvajal es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias y licenciada en Ciencias Económicas y en Derecho por la Universidad de Oviedo. Cuenta con una amplia formación especializada en gestión pública, contratación, recursos humanos y control financiero, incluida la suficiencia investigadora obtenida en la Universidad de Oviedo, así como estancias formativas en instituciones de referencia como la London School of Economics. Su trayectoria profesional se ha reforzado a través de numerosos programas avanzados en materia presupuestaria, jurídica y organizativa, que consolidan una sólida cualificación técnica.

A lo largo de su carrera, Ramos ha desempeñado responsabilidades de gran relevancia en la Administración autonómica, especialmente en ámbitos vinculados a la gestión económico-presupuestaria, el seguimiento del gasto público y la dirección de equipos técnicos. Ha sido Interventora General del Principado de Asturias, auditora de la Sindicatura de Cuentas y responsable de diversas unidades de recursos humanos, evaluación y planificación, así como de servicios económicos y de contratación en diferentes consejerías. Esta experiencia le otorga un profundo conocimiento de los procedimientos público-administrativos y una contrastada solvencia para asumir la Gerencia de la Universidad de Oviedo.

El rector quiso expresar su agradecimiento a José Antonio Díaz Lago por su dedicación y compromiso durante su etapa como gerente. Bajo su responsabilidad la Universidad de Oviedo ha impulsado avances sustanciales en la planificación económica y en la modernización de los procedimientos internos, explican desde la institución. Su papel ha sido "especialmente destacado en la negociación y seguimiento del convenio de financiación con el Principado de Asturias, así como en la elaboración de una propuesta integral de financiación para centros y departamentos que sienta las bases de una distribución más equilibrada y transparente de los recursos". Con motivo de su jubilación, la institución reconoce su trabajo riguroso, su capacidad de diálogo y su contribución decisiva al fortalecimiento de la universidad pública asturiana.