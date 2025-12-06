Lo que se encontrarán los pacientes asturianos por la huelga de médicos de la próxima semana

La sanidad pública asturiana, como la del resto del país, vivirá una huelga de médicos del martes al viernes de esta próxima semana.

En Asturias están llamados a los paros unos 3.800 facultativos de centros públicos y concertados.

El Sindicato Médicos de Asturias (SIMPA) pronostica “un seguimiento alto a juzgar por el ambiente que percibimos”, y advierte de que en esas cuatro jornadas se suspenderán en Asturias “decenas de intervenciones quirúrgicas y centenares de consultas”.

En relación con los servicios mínimos establecidos por la Consejería de Salud, y publicados ayer viernes en el BOPA, el SIMPA los considera excesivos y sostiene que “traslucen el miedo de la Administración” a unas consecuencias sustanciales sobre unas listas de espera que, tras meses de bonanza, ya venían aumentando desde julio y, con total seguridad, continuarán haciéndolo hasta finales de este año.

Protesta contra el Ministerio de Sanidad

Convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la huelga de la próxima semana tiene como objetivo protestar contra el Ministerio de Sanidad, y en concreto contra la reforma del Estatuto Marco de las profesiones sanitarias que impulsa. Sin embargo, los efectos prácticos de la movilización incidirán sobre las políticas que despliegan los gobiernos autonómicos, que son los depositarios de las competencias en gestión sanitaria.

Polémica por los servicios mínimos

Ayer, viernes, la Consejería de Salud del Principado publicó en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) sendas resoluciones en las que establece los servicios mínimos en los centros dependientes del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y en los centros concertados para los paros de los próximos días 9, 10, 11 y 12.

Como suele suceder en este tipo de situaciones, las posiciones del SIMPA (miembro de la CESM) y de la Consejería de Salud son antagónicas. El Sindicato Médico ha comunicado a los profesionales que “los efectivos que deben estar de servicios mínimos para un día de huelga deben ser los mismos que los que prestan atención en un día festivo, aunque parece ser que en esta ocasión quedamos bastante lejos”.

El trabajo de un huelguista "no puede" realizarlo otro compañero

Esta idea se traduciría en una actividad sanitaria mínima a lo largo de la próxima semana. “Los pacientes adscritos a un huelguista no pueden ser vistos por otro. Solo lógicamente si hay empeoramiento o necesidad de atención urgente, se encargaría quién tenga esa tarea urgente adscrita”, argumenta el SIMPA.

Los dirigentes del Sindicato Médico indican a sus afiliados que, en el caso de que “algún mando pretenda utilizar el subterfugio de que ‘todo es urgente’, habrá que atender la parte proporcional que ocupe tu tiempo de trabajo, y derivar a servicios de urgencias a otros pacientes, no porque sea lo deseable, sino porque resulta inasumible”.

Salud aboga por cubrir los puntos "críticos"

Sin embargo, la Consejería de Salud defiende otros postulados. La Administración sostiene que “en el señalamiento de los servicios mínimos, especialmente en los puntos, unidades o servicios ‘críticos’, como son las unidades de atención a las urgencias hospitalarias, la atención a las emergencias (SAMU) y los puntos de atención continuada en el ámbito de Atención Primaria, se han señalado servicios mínimos más elevados que en el resto de servicios o equipos, con el objeto de garantizar una óptima cobertura de esas unidades que atienden las necesidades y patologías urgentes de la población y que requieren atención inmediata, pues de lo contrario se podría poner en grave riesgo vital la salud de los pacientes”. Y apostilla que “en los equipos, se mantendrá el menor número de trabajadores necesario para la correcta atención de los usuarios”.

En definitiva, resume la Consejería de Salud, “se han señalado los servicios mínimos en número suficiente para poder mantener en funcionamiento todos los centros y dispositivos asistenciales en todas las áreas y poder asegurar la prestación de los servicios que sean necesarios para la cobertura mínima del derecho a la salud, evitando en definitiva el riesgo vital en la protección de la salud de los usuarios y perjuicios excesivos a los mismos”.

Cien por cien en las urgencias de Atención Primaria

En el ámbito de Atención Primaria, la Consejería ha tenido en cuenta “la dispersión de los puntos asistenciales y la dotación de los mismos, así como los consultorios unipersonales”. Y en el caso del servicio de atención continuada (atención a las urgencias fuera del horario ordinario), “se han tenido que señalar unos servicios mínimos del cien por cien, pues de otro modo no podría prestarse la atención continuada durante la huelga y muchos consultorios tendrían que cerrarse impidiendo a los pacientes el acceso a un servicio esencial”.

El establecimiento de servicios mínimos de la Consejería se extiende a los médicos residentes, bajo el argumento de que están “específicamente incluido en el ámbito de afectación de la convocatoria”.

Una normativa que reconozca "el nivel de responsabilidad" de los médicos

Las organizaciones convocantes de la huelga exigen un estatuto propio para los médicos, petición que fundamentan en la necesidad que el colectivo facultativo tiene de «un ámbito de negociación diferenciado» y de «interlocutores propios ante la Administración». Respecto a la clasificación de los grupos profesionales, la CESM y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) enfatizan que “el nivel de responsabilidad no es tenido en cuenta para la clasificación» que propugna el Ministerio de Sanidad.