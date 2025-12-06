Fallece Marisa Lacera, cofundadora del grupo de limpieza Lacera, el tercer mayor empleador privado de Asturias
La vallisoletana creó en 1962 en Mieres con su marido, Juan de la Cera, una empresa que hoy cuenta con más de 6.000 trabajadores en toda España
María Luisa (Marisa) Santiago, confundadora del grupo asturiano de limpieza y servicios de mantenimiento Lacera, con sede en Oviedo y más de 6.000 trabajadores en toda España, falleció ayer a los 97 años. El deceso ha tenido lugar sólo dos meses después de que la compañía fundada con su esposo, Juan de la Cera Rodríguez (fallecido en 2013), recibiera el premio "Familia Empresaria de Asturias" de la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (Aefas).
La historia de Lacera comenzó en 1962 en Mieres cuando Juan de la Cera, originario de Tineo, y su esposa Marisa, vallisoletana, se introdujeron en el entonces incipiente sector de las contratas de limpieza. Comenzaron ellos dos con un empleado y una furgoneta. En 1963 se trasladaron a Oviedo, donde abrieron su primera oficina. A partir de algunos contratos relevantes (Hospital Central, Ayuntamiento de Oviedo, Hunosa y otros), erigieron un negocio creciente que en 1977 se constituyó como sociedad, Lacera Empresa de Limpieza, germen del actual grupo, diversificado en servicios como mantenimiento, jardinería, atención al cliente o gestión de residuos, entre otros.
Actualmente Grupo Lacera cuenta con 6.110 trabajadores en toda España, de los cuales 2.186 están en Asturias, lo que la convierte en la tercera empleadora privada de la región. La familia empresaria continúa hoy al frente del negocio con los ocho hijos del matrimonio, que el pasado 1 de octubre recibieron el galardón de Aefas en una ceremonia celebrada en el Club de Regatas de Gijón.
"Qué bien nos ha salido todo, Marisa"
"Qué bien nos ha salido todo, Marisa", había dicho Juan de la Cera a su esposa poco antes de su fallecimiento a los 93 años. La frase fue mencionada en un vídeo emitido en la gala de Aefas, en la que la portavoz familiar, Marta de la Cera, agradeció el premio como "un tributo a la figura de nuestros padres".
La compañía ha enviado este sábado un comunicado en el que destaca "el legado humano y empresarial" de Marisa Santiago, el cual "permanece vivo en la historia y en la identidad del Grupo". "En nombre de todas las personas que forman parte de Grupo Lacera, trasladamos nuestro más profundo pésame a su familia y allegados, y acompañamos su dolor en este difícil momento", ha señalado la empresa.
